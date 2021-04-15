Подготовлен законопроект о переселении москвичей в Арктику

В Мосгордуму внесён законопроект, предусматривающий в ближайшем времени (5-10 лет) переселение столичных жителей на сухопутные территории Арктики.

Цель постановления – разгрузить транспортную и социальную инфраструктуру Москвы и поспособствовать развитию дотационных регионов России. В общей сложности, по оценкам муниципальных властей, из столицы на север нужно переселить 2-3 млн. человек.

В качестве меры для определения конкретных лиц, подлежащих выселению из Москвы, мэрия предложила создать социальный индекс москвича и определить пользу от проживания каждого горожанина. На север будут отправлены лица, испытывающие проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также граждане, не работающие официально и живущие на доходы от сдачи в аренду недвижимости.

В качестве компенсации им будут предложены аналогичные жилые и коммерческие метры на севере, а их имущество перейдёт в муниципальную собственность. Сохранятся для переселённых лиц некоторые московские льготы. Раз в год они смогут приобрести авиа- или железнодорожный билет в столицу по льготной цене.

– Вся Россия едет в Москву в то время, когда в России столько незаселённых территорий. А их все нужно заселять. Если люди не хотят ехать в Арктику добровольно, придётся им помочь принудительно. Если развивать Москву сегодняшними темпами, придётся её расширять, а это новые траты из бюджета: новые станции метро, дороги, поликлиники, школы, парки, тротуарная плитка. Даже для фестиваля придётся сосисок в несколько раз больше закупать, – пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичей предлагают переселять на земельные участки в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской области, республиках Коми и Карелия.