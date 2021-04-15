Мнение: «Экологическая катастрофа на Камчатке в сентябре 2020 года»

В этом тексте:

– Про то, что летом 2020 года согласно теории Пучков Деструкции от коллайдеров было вынесено предположение о возможности именно такой Катастрофы и именно в этом районе Земного Шарика такая Катастрофа произошла в сентябре 2020 года;

– Про то, что эта Катастрофа беспрецедентна (95% обитателей дна Авачинской бухты погибли);

– Обзор по текущему расследованию этой Катастрофы;

– О Мощнейшем Филиале Фабрики Вирусов и Мутаций рядом с Камчаткой;

– О том, что США и Япония – основные виновники этой Катастрофы у берегов России;

– О том, что к сожалению и в этот раз официальным виновником Катастрофы сделают, вероятно, подставное лицо, подставят как обычно Природу (так и оказалось на настоящий момент);

– О том, что в 1962 году наш Мир был в 24-часовом шаге от полномасштабной ядерной войны и никто об этом ничего не знал;

– О любимом анекдоте Владимира Владимировича Путина;

– О принятии решения о том, что миллионы тонн недоочищенной радиоактивной воды, оставшейся законсервированной после аварии на японской Фукусиме (АЭС) скоро сольют в Мировой Океан (в апреле 2021 года начали сливать);

– О том, что японцы считают, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР, а не США

************ Текст ************

Изначально данный текст был опубликован 20 октября 2020 года в Теме: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» на Форуме www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=235

В продолжение поста от:

» 6/06/2020, 08:48, мамонтенок

«Давайте в Суд подадим на Японский или … на Американский коллайдер…

… В этом случае несколько десятков прямых улик (доказательства на основе фактов) покушения на убийство миллионов людей уже будут у Прокурора.»

При обсуждении Темы: «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий»

Настоящий текст можно считать ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ

Настоящий текст о том, что ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА НА КАМЧАТКЕ ЭТО ЗАПЛАНИРОВАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ АМЕРИКАНЦЕВ В РАМКАХ ИХ ПРОГРАММЫ ДОСТИЖЕНИЯ МИРОВОГО ГОСПОДСТВА

Место экологической катастрофы четко соответствует пересечению Пучков Деструкции из Американского и Японского коллайдеров.

Во время чтения текста будет просто постулироваться, что коллайдеры испускают в определенных направлениях Пучки Деструкции (Перпендикуляры к точкам соударения встречных потоков). Для тех, кому интересно понять подробнее, что такое Пучки Деструкции, то в самом тексте и в постскриптуме к этому тексту даются соответствующие прямые интернет ссылки.

******** Глава ПЕРВАЯ (ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА НА КАМЧАТКЕ, ФАКТЫ И УЛИКИ) ********

Как ни странно эта часть фразы: «Несколько десятков прямых улик (доказательства на основе фактов) покушения на убийство миллионов людей уже будут у Прокурора» материализовалась.

Следственный Комитет России действительно имеет на руках подтверждения губительного действия коллайдеров и даже возбудил уголовное дело по этому факту, факту Экологической катастрофы на Камчатке в сентябре 2020 года.

Читаем в статье:

«Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное»

https://www.rbc.ru/society/07/10/2020/5f786d579a7947082db61511

«В конце сентября жители начали жаловаться на изменение цвета воды в районе Петропавловска-Камчатского и большое число мертвых животных, выброшенных на берег …

… 29 сентября очевидцы начали сообщать об изменении цвета воды и выбросе мертвых морских животных на Халактырском пляже неподалеку от Петропавловска-Камчатского, а серферы жаловались, что после заплывов у них начали опухать и краснеть глаза, сообщали Vostok.Today и агентство «Кам 24» …

… Местные жители, пожаловавшиеся на раздражение после купания в районе Халактырского пляжа и изменившийся цвет воды, сообщили, что неприятные симптомы — ухудшение зрения, першение в горле, тошнота, высокая температура — наблюдаются уже несколько недель …

… На выброс необычно большого числа мертвых животных и рыбы на берег также пожаловались жители острова Парамушир (Курильские острова), сообщила сахалинская телекомпания АСТВ …

… Что известно к 14:00 7 октября

* СК возбудил уголовные дела о загрязнении морской среды и нарушении правил обращения экологически опасных веществ. .

* Ученые заявили, что погибли 95% обитателей морского дна Авачинской бухты.»

******** Глава ВТОРАЯ (МЫ ЖЕ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛИ) ********

С расчетами согласно теории деструкции от коллайдеров пока все сходится.

О возможности именно такой катастрофы было написано в предыдущих постах в теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» летом 2020 года:

Кстати, даже в МИД России и во многие средства массовой информации письма были отправлены, где была информация о возможности такой катастрофы.

1. Текст из поста от 06 июня 2020, 10:35

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=178

«Ущерб стране от японского коллайдера очевиден …

… Если точно такой же пучок деформации нарисовать симметрично в другую сторону от коллайдера, то этот пучок конкретно затронет всю гряду Курильских островов, часть Камчатки и возможно самый краешек Сахалина …

… Рыболовство в этих морях очень распространено. Есть большая вероятность того, что промысел рыбы и морепродуктов нельзя производить по экологическим показателям.

Значит это, во-первых, вредные продукты питания, которые уже попали в сеть продаж и к конечным потребителям в России и, во-вторых, ущерб от запрета на дальнейший промысел рыбы и морепродуктов в этом регионе российскими компаниями …

… При этом это нельзя будет списать под форс-мажор или объективные факторы, типа аварии на АЭС от цунами, который был несколько лет назад в Японии. А это четкое целенаправленное заранее запланированное действие японских ученых, за которых несет ответственность Правительство Японии.»

2. Вот карта, на которой видны расширенные Пучки Деструкции из Ибараки. Центральная ось верхнего Пучка направлена не просто на Камчатку, а именно на район нынешней экологической катастрофы:

https://yandex.ru/maps/?from=tabbar&l=sat%2Cskl&ll=149.905357%2C37.972091&mode=search&rl=140.071675%2C36.154448~-2.787852%2C-1.693440~-8.553514%2C1.160131~-23.126220%2C-17.514400~17.735447%2C-17.271923~17.073634%2C25.380865~-2.426222%2C7.726479~2.123653%2C2.217890~2.983232%2C1.870461~8.161523%2C-0.662029~22.426175%2C11.343269~-18.382326%2C9.920264~-14.333642%2C-13.800429~1.145655%2C-6.063785~-1.950293%2C-2.640212&sll=140.060000%2C36.160000&source=serp_navig&text=36.160000%2C140.060000&z=4

Эта карта публиковалась в посте от 30 мая 2020, 15:02

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=151

3. Текст из поста от 11 июля 2020 года, 02:46

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=208

«Если даже не подруливать пучки из Брукхейвен, то они и в прямом направлении пересекутся с Пучком из Японского коллайдера. Даже в 2 местах. Северо-Восточный и Северо-Западный прямые Пучки Деструкции из США таким образом пройдут через Пучок Японского коллайдера.

Вот КАРТА, КОТОРУЮ СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СУТИ ЭТОГО ТЕКСТА

https://yandex.ru/maps/?from=tabbar&l=sat%2Cskl&ll=-177.576231%2C2.973449&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D140.317%252C36.312%26spn%3D1.452%252C1.207%26text%3DJapan%252C%2520Ibaraki%2520Prefecture&rl=28.410367%2C55.949544~49.669748%2C-47.534442~13.451235%2C-26.698632~17.091777%2C-25.330549~-16.931188%2C25.176580~-19.495722%2C-16.821111~42.827486%2C44.920559~13.648471%2C15.403253~11.399167%2C11.088980~13.460112%2C8.753873~13.112333%2C4.675340~-0.007854%2C0.000158~-330.948136%2C3.789580~330.956351%2C-3.790102~-310.197212%2C14.352233~70.677016%2C-23.051710~-0.000625%2C0.000000~239.561011%2C8.673782~-9.633553%2C-9.515135~-10.386951%2C-15.378604~-7.990987%2C-15.002424~-10.226641%2C-20.954307~-19.823080%2C-32.262334~-23.914157%2C1.856862~23.833444%2C-1.914599~-10.138515%2C-12.454136~10.218272%2C12.570014~12.156158%2C-12.570206~-12.145831%2C12.461497~19.425902%2C0.341608~-19.436632%2C-0.349476&source=serp_navig&z=3

Северо-Западный пучок пересекается с Японским пучком рядом с Камчаткой (примерно в 1000 км) неподалеку от Берингова и Охотского морей.

Северо-Восточный пучок пересекается в Индийском океане (в 2000 – 3000 км от Индии, Индонезии и Австралии …

… Получается 2 филиала Фабрики Вирусов и Мутаций в Южно-Китайском море: рядом с Камчаткой и в Индийском океане (притом филиалы более мощные, ОДИН ИЗ ЭТИХ ФИЛИАЛОВ В ОСНОВНОЙ РЫБОЛОВЕЦКОЙ АКВАТОРИИ РОССИИ)»

4. Текст из поста от 24 августа 2020, 04:42

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=227

«Но вот такие нюансы …

… Фабрика Мутаций и Вирусов в Юго-Восточной Азии на базе Японского коллайдера в Ибараки может подкинуть неприятный сюрприз в виде других инфекционных заболеваний. Каких заболеваний? Возможно с очень нестандартные симптомами.»

Соответственно, то о чем было написано в этой Теме Форума в июне, июле и августе 2020 года в качестве предупреждения, к сожалению произошло в сентябре. Произошла экологическая катастрофа на Камчатке ровнехонько в месте пересечения Пучков от Брукхейвенского коллайдера и коллайдера из Ибараки.

**** Глава ТРЕТЬЯ (ОФИЦИАЛЬНЫЙ ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ) ****

Как же происходит расследование этой экологической катастрофы?

Данные берем из статей в СМИ, добавляем комментарии.

1. Статья: «Материалы о гибели животных на Камчатке передали в центральный аппарат СК»

https://www.rbc.ru/society/05/10/2020/5f7ab8779a7947b8b2f5244d

Комментарии: Хорошо хоть официальная огласка получилась. Интересно, что же утвердят причиной катастрофы. Или и на официальном уровне спрячут правду?

2. Статья: «Загрязнение воды и массовая гибель животных на Камчатке. Главное»

https://www.rbc.ru/society/07/10/2020/5f786d579a7947082db61511

Цитата: «3 октября минприроды Камчатского края опубликовало видео с Халактырского пляжа. «Цвет воды нормальный, запах воздуха обычный, пляж совершенно чистый», — сообщили в региональном ведомстве и добавили, что ничего аномального в прибрежной зоне не обнаружили.»

Комментарии: Зримых аномальных явлений не обнаружено. Значит либо надо брать всякие пробы, делать анализы и фактически подтверждать причину заражения; либо и причина этой экологической катастрофы аномальная (либо неизвестная науке, либо скрываемая за семью печатями)

Цитата: «Власти Камчатки назвали вероятным источником загрязнения Козельский полигон ядохимикатов, рассматриваются и другие версии»

Комментарии: Действительно сначала такая версия появилась, но после не подтвердилась, слишком уж незначительное превышение ядохимикатов в пробах воды. Козельский полигон ядохимикатов оказался не при чем.

3. Статья: «Железный аргумент: о чем говорят результаты взятых на Камчатке проб»

https://iz.ru/1071256/ekaterina-iasakova/zheleznyi-argument-o-chem-govoriat-rezultaty-vziatykh-na-kamchatke-prob?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial

Цитата: «В реке Томь (протекающей мимо Томска) в 70-е годы было превышение фенолов в сотни раз, — вспомнил старший научный сотрудник лаборатории биоразнообразия и экологии НИИ биологии и биофизики Томского государственного университета, ихтиолог Виктор Попков. — Рыба при этом у нас ни разу массово не погибала. Не исключено, что на Камчатке в воду попали более серьезные вещества, нежели железо, фосфат и фенол.»

Комментарии: Во многих статьях пытаются все причины катастрофы списать на превышение фенолов в шесть раз. Хорошо хоть в этой статье правду написали. Логики никакой. В 1000 раз превышение фенолов, рыба выживает; а в 6 раз превышение 95% фауны в этом месте погибает.

Цитата: «Открытость в публикации результатов проб нельзя не оценить. Отрадно видеть, что ведомства не скрывают промежуточные итоги своей работы. Однако хотелось бы увидеть результаты проб, взятых непосредственно из мертвых организмов. 100 км трупов — что в них? Мы пока не знаем, — задается вопросом международный координатор коалиции «Реки без границ», доктор охраны природы Евгений Симонов.»

Комментарии: По Навальному из-за скандала с его отравлением из его организма уже тысячи проб взяли (все кому не лень) и обнародовали (правда результаты разные).

А при грандиозной экологической катастрофе пробы из тел погибших морских зверей никто не изучал. До сих пор нет ни одной статьи в которой четко сказано что за болезнь такая или что за отравления (приведшее к поражению таких-то, таких-то и таких-то органов) стало причиной смерти морских животных.

Так что, пожалуйста, будьте внимательнее: Замороженный камчатский краб или моллюск, купленный кем-нибудь на новогоднее застолье может оказаться, например, с каким-нибудь вирусом. Не Дай БОГ.

4. Статья: «В пробах с Камчатки не обнаружили следов ракетного топлива»

https://www.rbc.ru/society/15/10/2020/5f876ada9a7947550cb126a9?from=from_main_7

Комментарии: Что касается следов ракетного топлива, нефтепродуктов, отравляющих неорганических и органических соединений, то все анализы показывают, что есть местами некоторые превышения по показателям (это неудивительно: люди весь мир запоганили так, что мало не покажется), но все эти превышения не могут быть причиной такой массовой смерти морских животных.

5. Статья: «Техногенная версия об отравлении акватории у Камчатки «набирает очки»»

https://www.gismeteo.ru/news/nature/tehnogennaya-versiya-ob-otravlenii-akvatorii-u-kamchatki-nabiraet-ochki/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial&utm_source=YandexZenSpecial

Цитата: «К настоящему времени были озвучены несколько версий причин масштабного загрязнения акватории у берегов Камчатки, в числе которых основные — это техногенное воздействие, вулканическая и сейсмоактивность, а также биологическая (выделение токсических веществ микроскопическими водорослями, скопившимися в прибрежных водах).»

Комментарии: Как обычно пытаются все грехи человечества списать на Природу. При этом, умные люди вроде, понимают, что и вулканическая, и сейсмоактивность и выделение токсических веществ водорослями и ранее бывали в разных частях света. Но вот катастрофы, где 95% морских обитателей погибло не было ранее. Значит первопричина не в этом.

******** Глава ЧЕТВЕРТАЯ (ОБВИНИТЕЛЬНАЯ) ********

Добавим Следственному Комитету России полновесности фактов.

В посте от 11 июля 2020 года, 02:46

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=208

Подробно уже написано о том, что даже если не подруливать Пучки Деструкции из коллайдера в Брукхейвен, то они и в прямом направлении пересекутся с Пучком из Японского коллайдера. Даже в 2 местах. Северо-Восточный и Северо-Западный прямые пучки деструкции из США пересекутся с пучком Японского коллайдера.

Вот КАРТА, КОТОРУЮ СМОТРЕТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ СУТИ ЭТОГО ТЕКСТА.

https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat%2Cskl&ll=160.560637%2C3.713647&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D-72.917%252C40.780%26spn%3D0.058%252C0.045%26text%3DUnited%2520States%2520of%2520America%252C%2520New%2520York%252C%2520Suffolk%2520County%252C%2520Brookhaven&rl=-72.875712%2C40.884097~-0.003888%2C-0.009667~0.003900%2C0.009667~-0.012641%2C-0.002146~0.012619%2C0.002128~178.979319%2C-80.891370~-178.979309%2C80.891398~0.000024%2C-0.000010~0.012252%2C0.001973~-0.012239%2C-0.001973~0.008277%2C-0.007477~-0.008321%2C0.007488~181.443773%2C-80.264019~-2.794905%2C-0.370075~-14.044926%2C21.224805~-31.225805%2C-22.645245~60.500400%2C53.454486~19.065249%2C23.358596~26.156237%2C17.953898~-328.795309%2C8.795201&z=2

На карте изображены две длинные линии: два из шести Пучков из Брукхейвена, которые пересекаются в диаметрально противоположной Брукхейвену точке Земного Шарика (немного юго-западнее Австралии).

И на этой же карте короткая линия: два из двух Пучков из Японского коллайдера (северо-восточное и юго-западное направление из Ибараки).

Напомню, что направление Пучков это не что-то придуманное. Это перпендикуляры к Детекторам или просто местам пересечения встречных потоков в коллайдерах (как построили коллайдер так и появилось такое направление Пучков у этого коллайдера – четкая объективная постоянная характеристика с точностью конкретного направления каждого Пучка)

Видим пересечения американских и японского Пучков в двух местах:

– Индийский Океан (западнее Австралии);

– Тихий Океан (восточнее Камчатки)

Нас интересует в данном случае пересечение восточнее Камчатки.

Эта же карта Крупным планом (пересечение точно напротив Авачинской Бухты – места нынешней экологической катастрофы)

https://yandex.ru/maps/11398/kamchatka-krai/geo/avachinskaya_bukhta/2523724768/?clid=2233626&l=sat%2Cskl&ll=158.554714%2C52.954966&rl=-72.875712%2C40.884097~-0.003888%2C-0.009667~0.003900%2C0.009667~-0.012641%2C-0.002146~0.012619%2C0.002128~178.979319%2C-80.891370~-178.979309%2C80.891398~0.000024%2C-0.000010~0.012252%2C0.001973~-0.012239%2C-0.001973~0.008277%2C-0.007477~-0.008321%2C0.007488~181.443773%2C-80.264019~-2.794905%2C-0.370075~-14.044926%2C21.224805~-31.225805%2C-22.645245~60.500400%2C53.454486~19.065249%2C23.358596~26.156237%2C17.953898~-328.795309%2C8.795201&z=7

Снова старательно натягивал резиночки на глобус, чтобы поточнее нарисовать все эти линии на Яндекс картах, но в любом случае могут быть некоторые погрешности. Поэтому точные карты, точные линии пучков деструкции и места их пересечения необходимо рисовать с помощью специальной компьютерной программы.

Тем не менее для понимания общей картины происходящего такой точности достаточно.

Северо-Западный пучок пересекается с Японским пучком в нескольких сотнях километров от Камчатки неподалеку от Берингова и Охотского морей.

Про то что происходит в местах пересечения пучков коллайдеров (про Фабрику Вирусов и Мутаций в Южно-Китайском море) очень подробно написано в посте от 20 июня 2020, 10:03

https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=195

В данном случае получился Филиал Фабрики Вирусов рядом с Камчаткой и Курильскими островами, притом филиал более мощный, ФИЛИАЛ В ОСНОВНОЙ РЫБОЛОВЕЦКОЙ АКВАТОРИИ РОССИИ.

Вот они собственно и все доказательства того, что экологическая катастрофа на Камчатке дело пучков Деструкции Брукхейвенского и Японского коллайдеров:

* Карта пересечения Пучков Брукхейвенского и Японского коллайдеров ровно в зоне экологической катастрофы (в этой главе настоящего поста и крупным и мелким планом)

* Теория деструктурирующих Пучков коллайдеров, освещаемая в данной Теме Форума. (Пучки Деструкции способны сами по себе вызывать самые разнообразные эффекты: генные мутации, деструкцию живой материи, эффекты радиации, точечные выбросы колоссальных количеств энергии и многие другие эффекты. В местах пересечения Пучков Деструкции такие эффекты многократно усиливаются. При этом все эти эффекты возникают из дополнительного измерения, как бы ниоткуда)

Виновники экологической катастрофы на Камчатке:

Рекордсмен по ядерной неводородной светимости:

Американский коллайдер в Брукхейвен

!!!!!!!! В 20-70 раз мощнее остальных коллайдеров в мире по ядерной неводородной светимости !!!!!!!!

Рекордсмен по электронной светимости:

Японский коллайдер в Ибараки

!!!!!!!! В 1140 раз мощнее остальных коллайдеров в мире по электронной светимости !!!!!!!!

На всякий случай прилагаю фотографии виновников экологической катастрофы на Камчатке. Крупным планом. Вид сверху.

Вот спутниковая карта коллайдера в Ибараки с двумя Пучками Деструкции:

https://yandex.ru/maps/?from=tabbar&l=sat%2Cskl&ll=140.075666%2C36.153634&mode=search&rl=140.071767%2C36.154470~0.006634%2C0.006753~-0.006726%2C-0.006775~-0.006569%2C-0.006546~0.006690%2C0.006557&sll=140.060000%2C36.160000&source=serp_navig&text=36.160000%2C140.060000&z=16

Вот спутниковая карта коллайдера в Брукхейвен с шестью Пучками Деструкции:

https://yandex.ru/maps/?clid=2233626&l=sat%2Cskl&ll=-72.875114%2C40.883387&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D-72.917%252C40.780%26spn%3D0.058%252C0.045%26text%3DUnited%2520States%2520of%2520America%252C%2520New%2520York%252C%2520Suffolk%2520County%252C%2520Brookhaven&rl=-72.875712%2C40.884097~-0.003888%2C-0.009667~0.003900%2C0.009667~-0.012641%2C-0.002146~0.012619%2C0.002128~-0.007711%2C0.006838~0.007721%2C-0.006810~0.003572%2C0.007838~-0.003548%2C-0.007848~0.012252%2C0.001973~-0.012239%2C-0.001973~0.008277%2C-0.007477~-0.008321%2C0.007488&z=15

Так чтобы было понятно: направления Пучков Деструкции это неизменяемые, реально существующие постоянные характеристики коллайдеров (перпендикуляры к точкам пересечения встречных потоков). Как построен коллайдер с Детекторами, такое направлении Пучков Деструкции этот коллайдер и имеет.

Добавлю, что именно Японский коллайдер является первопричиной возникновения коронавируса. Ученые как раз и приложили руку к созданию этого явления. Уточню, что не имею ввиду лаборатории в которых генной инженерией целенаправленно сотворили именно этот вирус. А имею ввиду, что японцы при создании своего коллайдера направили Пучок Деструкции от этого коллайдера (перпендикуляр к детектору) ровнехонько в точку пересечения Пучков Деструкции от Китайского и Новосибирских коллайдеров. Они слабенькие эффект от них не чувствуется. И пересечение от них это случайность. А вот добавление пересечения от японцев – это уже продуманная закономерность, которая воплотилась при строительстве японского коллайдера. Возникло пересечение трех Пучков в котором возможны «черти знает какие-эффекты». Подробнее об этом написано в посте от 20 июня 2020, 10:03 https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=195

Возникла Фабрика Мутация в Юго-Восточной Азии (месте где за последние десятилетия появилось более 90% новых болезнетворных вирусов) Цель была не сделать именно коронавирус, а сделать зону, где была бы повышенная вероятность мутаций. Получился коронавирус. Могло бы получиться что-то еще. И самое главное может получиться что-то еще. Не дай Бог.

******** Глава ПЯТАЯ (НЕМНОГО ПЕССИМИСТИЧНАЯ) ********

Как выясняется (даже если не брать в расчет факторы субъективного благосостояния) не только судебные органы в разных странах являются уравновешивающими (уравновешивание мнения обвинения и защиты, прокуроров и адвокатов).

Но и сами прокурорские и следственные органы вынуждены в нашем мире быть уравновешивающими (уравновешивание логики реальной вины и пожеланий спецслужб, пожелание тех кто ставит грифы секретности и накладывает семь печатей).

Поэтому, даже если эта версия правильная, то вряд ли ее смогут признать официальной первопричиной. Так как признав эту версию об экологической катастрофе на Камчатке, придется признать и то, что:

ВСЕ КОЛЛАЙДЕРЫ ОКАЗЫВАЮТ КОЛОССАЛЬНОЕ ДЕСТРУКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ

ПОД ВИДОМ НАУЧНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА КОЛЛАЙДЕРАХ ПРОВОДЯТСЯ ВОЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

ИДЕТ ГОНКА КОЛЛАЙДЕРОВ (САМАЯ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ЧАСТЬ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ) И НЕ ПРОСТО ГОНКА, А УЖЕ САМАЯ НАСТОЯЩАЯ ВОЙНА, УНИЧТОЖАЮЩАЯ НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМНОГО ШАРИКА

Прогноз на обнародование такой версии пессимистичный.

Прогноз такой, что вместо реальных международных преступников (американского и японского коллайдера) отвечать за экологическую катастрофу на Камчатке будет подставное лицо. Подставным лицом сделают Природу. Увы, подставлять Природу и делать из Природы самого главного террориста в мире человечество давно научилось. Свалят все на ядовитые водоросли или горячие подводные течения или еще что-нибудь. А вот что первопричиной возникновения таких ядовитых водорослей, горячих течений или еще чего-нибудь были Пучки Деструкции от Американского и Японского коллайдера, промолчат по просьбе разных военных дяденек, играющих в свои тайные жестокие игры.

Накопились сотни прецедентов связывающих направление Пучков Деструкции от коллайдеров с различными аномалиями. Все эти аномалии без объяснений причин.

В случае если хотя бы один из таких прецедентов будет объяснен как следствие работы коллайдеров, то будет рассыпан этот карточный домик иллюзии безопасности коллайдеров и оголятся первопричины – стремление США к Мировому Господству и повальный контроль за населением Земного Шарика (включая значительное уменьшение населения Земли «кровавыми» или «бескровными» методами).

В качестве примера того, что утаивание подобной информации от народа нормально для государств, приведу такой пример: В 1962 году американцы, выяснив что на Кубе русские разместили свои ядерные ракеты, поставили СССР ультиматум. Ультиматум о том, что в случае если не будет принято, чуть ли не в течение одного дня, решение о том, что СССР что эти ракеты уберут с Кубы, то американцы бомбят все русские корабли, везущие новые ракеты на Кубу; что американцы бомбят саму Кубу; что в принципе было равнозначно началу Ядерной Мировой Войны.

По сути, все население СССР, США да и вообще всего мира было в 24-часовой близости к полномасштабным военным действиям. Но никто из населения ничего не знал об этом.

Сейчас не 1962 год, времена Хрущева, а 2020 год, времена Путина.

Как мы видим, утаивание информации от населения действует и сейчас (никому не нужна дополнительная паника в такие непростые моменты).

Хотя … Можно же не сразу всю информацию народу выдавать.

Поэтому напомню Вам один из любимых анекдотов Путина: «Про пессимиста и оптимиста»

https://rg.ru/2014/10/24/anekdot-anons.html

На заседании клуба «Валдай» присутствующие услышали от Владимира Владимировича Путина:

«Я уже приводил такую старую нашу, «с бородой», несколько грубоватую шутку. Не могу не воспроизвести ее еще раз. Есть у нас такой анекдот:

Пессимист и Оптимист.

Пессимист выпивает коньяк, морщится и говорит: “Клопами пахнет”.

А Оптимист ловит клопа на стене, давит его, нюхает и говорит: “Коньячком попахивает»

Рассказав анекдот, Президент отметил: «Мне бы очень не хотелось, или, так скажем, я бы лучше был пессимистом, который пьет коньяк, чем оптимистом, который нюхает клопов.»

Поэтому, вооружившись этим советом Президента России, можно надеяться, что данный пост, это Открытое Письмо в Следственный Комитет России по факту Экологической Катастрофы на Камчатке в сентябре 2020 года приоткроет правду об этой катастрофе и об угрозе от коллайдеров.

Пусть лучше правда пахнет клопами, чем иллюзии коньяком.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Вот еще один штрих к психологическому портрету обвиняемого. Помните аварию на Японской АЭС в 2011 году.

Появилась статья от 16.10.2020 «Япония выльет в море радиоактивную воду с АЭС «Фукусима»»

https://www.ridus.ru/news/338791

В статье написано: «Очищенная вода с атомной электростанции «Фукусима», содержащая радиоактивные вещества, будет выпущена в море. Такое решение приняло правительство Японии.»

А это миллионы тонн воды, содержащие как минимум радиоактивный тритий.

Не думаю, что это благотворно скажется на экологической ситуации.

Очередное подтверждение того, что в гонке технологий и сверхприбылей экология планеты, здоровье и жизни жителей Земли мало что значат.

Вспомнились слова Сергея Есенина:

«Вот она Мировая Биржа,

Вот они подлецы всех стран»

И еще одна интересная информация. К вопросу: как же так Япония, на которую США сбросили ядерные бомбы в Хиросиме и Нагасаки, вдруг становится тайным военным союзником США (Золотая Американская Сеть создается именно с помощью Японского коллайдера).

Ответ простой. Почитайте эту статью «Япония переложила вину за трагедию Хиросимы и Нагасаки на СССР»

https://stopnews.online/206701-yaponiya-perelozhila-vinu-za-tragediyu-hirosimy-i-nagasaki-na-sssr/?utm_source=24smi&utm_medium=cpc&utm_term=1537&utm_content=3154974&utm_campaign=13867

Цитата: «… западные страны фальсифицируют историю Второй Мировой войны. Так, например, японцы убеждены, что бомбежки Хиросимы и Нагасаки совершил СССР, а не США»

P.P.S. В этом тексте упоминалось про отравление Навального. Недавно вышла статья https://www.vedomosti.ru/society/news/2020/10/19/843671-navalnii-raskritikoval-trampa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop в которой написано: «Основатель ФБК Алексей Навальный в интервью CBS News обратил внимание, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его возможное отравление»

Навальный сам себя выдал. Вдумаетесь в словосочетание «осудил его возможное отравление». Как можно осудить что-то возможное, а не 100% подтвержденное?

P.P.P.S. Понимание о коллайдере в Японии как об основном факторе появления в мире примерно 90% новых вирусов именно в Юго-Восточной Азии (в том числе коронавируса) дается в Статье «ФАБРИКА ВИРУСОВ и МУТАЦИЙ в Юго-Восточной Азии» https://dostalo.livejournal.com/1410916.html

P.P.P.P.S. В Теме Форума «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Мысли об Истоках Коронавируса и других Человеческих Бедствий» есть десятки постов с сотнями фактических подтверждений воплощающихся угроз от коллайдеров и незримой войны, развязанной США (проще начать ознакомление с поста https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510057&st=262 , в постскриптуме к которому начинается древо ссылок)

P.P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2020 год

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