Похоронила. Поблагодарила. Легла с новеньким – Личное мнение

Украинский клон нашей Диденко, сильная и независимая мать трёх детей, София Стужук полгода назад похоронила от коронавируса мужа и… И чего время терять?

И призналась, что вместе с новым мужиком вошла в новый этап жизни.



Фото: Соцсети

«Я вошла в этап новой жизни 🙏🏻 Отпустила прошлое и просто учусь наблюдать и всё принимать. (Прошлое невозможно забыть, можно только поблагодарить и отпустить 🙏🏻❤️)».

Вошла. Отпустила. Поблагодарила. Приняла. Ну, заодно, поставила бреккеты. Нет, ну а что? С кривыми зубами — в будущее никак.

Лично мне не совсем понятен один момент — за что поблагодарила-то прошлое?

Напомню ещё раз, муж Стужук скончался осенью. На Украине тогда вообще было всё очень печально с коронавирусом. Парень, к тому же, толком не лечился, а результат мы видим сегодня — пышная и весёлая вдова погрузилась в новые отношения.

Не осуждаю. Детей — трое, аудитория Эскортограма нуждается в картинке счастливых отношений.

«Просто потрясающе, как складываются обстоятельства и какая дорога передо мной открывается».

Ну, действительно — просто потрясающе. И обстоятельства удачно сложились, и дорога открылась.

Сиськи — хорошие, новые. Три пуговки расстёгнуты. Улыбка до ушей. Что ещё нужно?



Фото: Соцсети

«Кайфую от новой себя максимально».

Новая женщина — новому мужчине! А старый (мёртвый) — в могилке. Обожаю инстаграмных верных жён и прекрасных матерей!

А вы?

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