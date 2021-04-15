Врачи ушли из «Альянса» Васильевой из-за политики

Группа членов «Альянса врачей» (признан Минюстом иностранным агентом) вместе с замруководителя организации Анастасией Тарабриной вышла из нее. Свой шаг они объяснили недовольством политической деятельностью лидера «Альянса» Анастасии Васильевой. Медики объявили о создании новой общественной организации для защиты прав врачей.

«Мы, инициативная группа бывших членов профсоюза «Альянс врачей», создали свое объединение. Наш профессиональный союз работников здравоохранения называется «Голос медицины», – написала Тарабрина на своей странице «Вконтакте».

Она пояснила, что главной задачей нового объединения будет «защита социально-трудовых прав медицинских работников, а не осуществление политической деятельности, выдвижение требований и лозунгов в интересах медийных лиц».

Тарабрина уточнила, что медики стали массово уходить из «Альянса», поскольку Васильева стала действовать в своих личных интересах, ставя их выше, чем интересы профсоюза. «И как следствие этого, «Альянс врачей» бросил все свои силы на участие в политических играх Алексея Навального. Это полногстью противоречит целям и задачам профсоюза медицинских работников», – подчеркнула она.

«"Голос медицины" будет заниматься только проблемами здравоохранения и никакой политики!» (…) Мы хотим, чтобы медиков видели и слышали, чтобы был выстроен конструктивный диалог с представителями власти на всех уровнях», – сказала врач. Она отметила, что это «наиболее правильный путь».

Юрист Илья Ремесло еще в декабре заявлял, что «Альянс» Васильевой не оправдал себя, потому что она выглядит «слишком холеной для такой деятельности», поэтому ее проект будет со временем «тихо свернут».

Напомним, Министерство юстиции включило НКО «Альянс врачей» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции так называемого иностранного агента.

Политолог Алексей Мартынов вкомментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что организованная окулистом Алексея Навального НКО лишь притворяется благотворительной, потому что ее настоящая деятельность направлена на дискредитацию нашего медицинского сообщества и системы здравоохранения.