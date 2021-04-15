Участвовавший в хищении 15 млн рублей хакер попытался сбежать в Киргизию

Один из участников группировки российских хакеров, которые похитили 15 млн рублей со счетов коммерческих организаций, задержан при попытке сбежать в Киргизию, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следственный департамент МВД РФ вместе с правоохранителями Германии расследует уголовное дело о хищениях у российских фирм. По данным правоохранителей, группировка из пяти хакеров и их сообщников в марте-декабре 2018 года распространяла вредоносное ПО, получала доступ к компьютерам компаний и крала их деньги. Общий ущерб, нанесенный компаниям, оценивается в свыше 15 млн рублей, передает РИА «Новости».

«На днях при попытке вылететь в город Бишкек Киргизской Республики задержан еще один фигурант. В настоящее время ему также предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала Волк.

Возбуждены уголовные дела по статьям 273 (Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), 272 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) и 159.6 УК РФ (Мошенничество в сфере компьютерной информации).

«Расследование ведет специализированный отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях против собственности, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России», – подчеркнула Волк.

Ранее сообщалось, что за 2020 год хакеры совершили почти в два раза больше атак на российские банки, чем годом ранее, а объем похищенного увеличился на 38% – до 32 млн рублей.