 

Принц Чарльз и герцогиня Камилла совершили первый совместный выход с начала траура по принцу Филиппу

15.04.2021, 17:12, Разное
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Сегодня утром, за два дня до церемонии прощания с принцем Филиппом, его сын принц Чарльз с супругой Камиллой впервые появились вместе на публике с начала траура. Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская посетили сады Мальборо-хаус. Здесь за несколько дней вырос огромный мемориал в память о герцоге Эдинбургском. Именно сюда свозят тысячи цветов и сотни записок с соболезнованиями, которые британцы оставили у стен Букингемского дворца и других королевских резиденций.

Пройдясь по садам Мальборо-хауса, принц Уэльский и герцогиня Корнуольская взглянули на цветы, оставленные людьми в память герцога Эдинбургского. В период национального траура цветы и записки с соболезнованиями перевозятся от Букингемского дворца и из королевских парков в частные сады Мальборо-хауса,

– говорится в сообщении пресс-службы Букингемского дворца. Там также сказано, что почтить память герцога Эдинбурского может каждый желающий, сделав пожертвование в пользу благотворительных организаций, которые находятся на попечении монаршей семьи. Сделано это было с целью избежать массовых скоплений людей во время пандемии коронавируса. Впрочем, большинство британцев все же предпочитают выражать свою скорбь традиционным образом.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла

Четыре дня назад, 11 апреля, принц Чарльз уже выходил к журналистам, но один – он первым из всей британской королевской семьи выступил с речью об отце:

Я хочу сказать, что мой отец, наверное, за последние 70 лет продемонстрировал замечательное, самоотверженное служение королеве, моей семье, стране и всему Содружеству. Как вы можете себе представить, мы очень сильно скучаем по моему отцу. Его невероятно любили и ценили. И, помимо всего прочего, я могу представить, он был бы глубоко тронут количеством людей в Великобритании и в других местах по всему миру, в том числе в странах Содружества, которые так же, как я, разделяют нашу потерю и нашу скорбь. Мой дорогой папа был совершенно особенным человеком, который, я думаю, прежде всего, был бы поражен реакцией и трогательными словами, которые были сказаны о нем. Наша семья очень благодарна за все. Это поддерживает нас в нашей особой утрате и в это особенно печальное время. Спасибо.

На этот раз принц комментариев прессе не давал. Церемония прощания с Филиппом состоится в это воскресенье.



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