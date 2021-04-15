 

Словения отменила карантин при въезде в страну

15.04.2021, 17:10, Разное
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…для привившихся «Спутником V».

Власти Словении внесли российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в перечень препаратов, после прививки которыми не нужно проходить обязательный 10-дневный карантин при въезде в страну. Об этом говорится на сайте правительства Словении.

Вакцинацию необходимо будет пройти за 21 день до въезда в страну. При наличии свидетельства о вакцинации негативный тест на COVID-19 не потребуется. Одновременно в список внесли вакцину компании Johnson&Johnson. Ранее в перечень вошли препараты AstraZeneca, BioNTech/Pfizer и Moderna.

С 1 апреля Хорватия также разрешила въезд в страну людям, которые вакцинировались препаратом «Спутник V».

Российская вакцина еще не получила разрешение на применение в Евросоюзе. Европейское агентство лекарственных средств 4 марта приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье «Спутника V». Эксперты должны оценить безопасность и эффективность вакцины. По данным медицинского журнала The Lancet, эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,6%.

Источник: Новая газета



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