 

Валентина Матвиенко призвала депутатов ответить на санкции обрушением рынка недвижимости в США

15.04.2021, 17:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила действенный способ ответить на антироссийские санкции США.

Согласно её плану, депутаты Госдумы и Совфеда могут разрушить американскую экономику, выставив на продажу свою недвижимость в Штатах.

– Американцы думают, что санкции односторонние, что наша экономика зависит от них. В этот раз они просчитались. Наш потенциал позволяет нанести ответный удар чудовищной силы. Кризис 2008 года покажется Америке пустяком, – говорится в обращении спикера.

«План Матвиенко» основан на расчётах экономистов Института США и Канады, которые выяснили суммарную стоимость недвижимости российских депутатов, определили её долю в американской экономике и спрогнозировали ущерб, который вызовут скоординированные операции с этой недвижимостью.

– У всех у нас есть клочок земли или усадьбишка в Майами. Выставим их на продажу в один день и час! Выставим с дисконтом! Порвём Америку на клочки! Спасём Россию от унижения!, – пишет Валентина Ивановна.

Мгновенный выброс на рынок гигантского объёма элитного жилья неизбежно приведёт к падению цен. Поскольку налоги на недвижимость в США рассчитываются, исходя из её цены, американские муниципалитеты потеряют доходы. Но будут и более серьёзные последствия – у многих американцев жильё заложено в обеспечение кредитов. Обесценивание залогов ударит по банкам и вызовет волну их банкротств.

Никто из депутатов пока не откликнулся на призыв Матвиенко, а Госдеп США уже назвал её план «опасной и беззастенчивой экономической диверсией». Президент Байден объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в области нацбезопасности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.02 / Убил семью – Личное мнение

03.12 / Стала известна стоимость российской вакцины против коронавируса для других стран

29.09 / Мнение: Встреча

05.12 / Европейский дипломат: Путин презирает Лукашенко

03.10 / Мнение: Йемен – “кто есть кто”

07.07 / Мнение: Зарвавшееся нацменьшинство

08.09 / Суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии

04.08 / Юрист раскрыл козырь адвоката Ефремова: Выйдет из ситуации с наименьшими потерями

13.12 / Обнал

26.01 / Мнение: История повторяется дважды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика