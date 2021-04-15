Валентина Матвиенко призвала депутатов ответить на санкции обрушением рынка недвижимости в США

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила действенный способ ответить на антироссийские санкции США.

Согласно её плану, депутаты Госдумы и Совфеда могут разрушить американскую экономику, выставив на продажу свою недвижимость в Штатах.

– Американцы думают, что санкции односторонние, что наша экономика зависит от них. В этот раз они просчитались. Наш потенциал позволяет нанести ответный удар чудовищной силы. Кризис 2008 года покажется Америке пустяком, – говорится в обращении спикера.

«План Матвиенко» основан на расчётах экономистов Института США и Канады, которые выяснили суммарную стоимость недвижимости российских депутатов, определили её долю в американской экономике и спрогнозировали ущерб, который вызовут скоординированные операции с этой недвижимостью.

– У всех у нас есть клочок земли или усадьбишка в Майами. Выставим их на продажу в один день и час! Выставим с дисконтом! Порвём Америку на клочки! Спасём Россию от унижения!, – пишет Валентина Ивановна.

Мгновенный выброс на рынок гигантского объёма элитного жилья неизбежно приведёт к падению цен. Поскольку налоги на недвижимость в США рассчитываются, исходя из её цены, американские муниципалитеты потеряют доходы. Но будут и более серьёзные последствия – у многих американцев жильё заложено в обеспечение кредитов. Обесценивание залогов ударит по банкам и вызовет волну их банкротств.

Никто из депутатов пока не откликнулся на призыв Матвиенко, а Госдеп США уже назвал её план «опасной и беззастенчивой экономической диверсией». Президент Байден объявил в стране режим чрезвычайной ситуации в области нацбезопасности.

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