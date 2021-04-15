 

Daily Sabah – направлявшиеся в Чёрное море корабли ВМС США изменили курс

15.04.2021, 17:04, Новости дня
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Эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» ВМС США не проходили через пролив Босфор в Чёрное море, передаёт Daily Sabah со ссылкой на Министерство иностранных дел Турции. Корабли, направлявшиеся в Чёрное море, изменили маршрут и встали на якорь у острова Крит.


Reuters

Американские военные корабли, направлявшиеся в Чёрное море, изменили свой маршрут и зашли на Крит на фоне роста напряжённости в отношениях между Россией и Украиной, пишет Daily Sabah.

Как стало известно, посольство США в Анкаре уведомило Министерство иностранных дел Турции о том, что эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» американских ВМС не проходили в Чёрное море через пролив Босфор.

Военные корабли встали на якорь у греческого острова Крит.

Daily Sabah напоминает, что две недели назад власти США уведомили Турцию о том, что планируют направить два военных корабля через турецкие проливы в Чёрное море в соответствии с Конвенцией Монтрё, которая восстановила суверенитет Анкары над проливами Босфор и Дарданеллы. Предполагалось, что эсминцы пробудут в Чёрном море до 4 мая.

Поводом для подобного решения стало то, что на Западе назвали необъяснимым наращиванием российского военного присутствия на восточной границе Украины и в Крыму. В Кремле в ответ на эти сообщения заявили, что РФ «перемещает вооружённые силы в пределах своей территории по своему усмотрению», в том числе в оборонительных целях.



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