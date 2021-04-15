DM – Джонсон вмешался в сделку по приобретению Эр-Риядом футбольного клуба «Ньюкасл» по личной просьбе саудовского принца

Летом прошлого года британский премьер Борис Джонсон по личной просьбе принца Мухаммеда бен Сальмана вмешался в вопрос одобрения Премьер-лигой приобретения Саудовской Аравией английского футбольного клуба «Ньюкасл», стало известно Daily Mail. Хотя сделка так и не состоялась, в последние несколько недель предполагается, что переговоры могут возобновиться.



Twitter / Craig Hope

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вмешался в заявку Саудовской Аравии на приобретение одного из ведущих английских футбольных клубов после личной просьбы наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, пишет Daily Mail.

Информация об этом вскрылась, после того как правительство Великобритании начало проверку в отношении бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона на фоне сообщений СМИ о том, что он мог нарушить закон о лоббизме, оказывая консалтинговые услуги обанкротившемуся в начале марта финтех-стартапу Greensill Capital.

Изданию стало известно, что летом прошлого года Мухаммед бен Сальман призвал Джонсона «исправить и пересмотреть» «неправильное» решение Премьер-лиги, которая не дала разрешение на продажу клуба «Ньюкасл» за £300 млн. «Разгневанный» принц предупредил британского премьера, что в противном случае могут пострадать отношения между Лондоном и Эр-Риядом.

Считается, что Мухаммед бен Сальман обратился к Джонсону, после того как Премьер-лига пыталась узнать, будет ли сделка означать, что клубом отныне будет владеть государство и, по сути, сам принц. Считается, что футбольную лигу и некоторых членов британского правительства смущала та роль, которую, по данным американской разведки, наследный принц сыграл в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

После просьбы Мухаммеда бен Сальмана Джонсон обратился к своему советнику Эдди Листеру, призвав его изучить вопрос. В результате Листер начал «расследование» вопроса и действий Премьер-лиги.

При этом, по словам советника, он должен был не добиться одобрения или неодобрения сделки, а лишь выяснить все обстоятельства. «Мы хотели, чтобы в Премьер-лиге были откровенны и ответили «да» или «нет», а не заставляли Саудовскую Аравию ждать», — прокомментировал Листер сообщения о вмешательстве Джонсона.

Как напоминает издание, Саудовская Аравия отказалась от приобретения «Ньюкасла» в июне 2020 года, после того как там четыре месяца ждали одобрения сделки со стороны Премьер-лиги, которая затягивала с решением. Подобный исход вызвал неодобрение у болельщиков клуба, которые надеялись, что инвестиции богатого ближневосточного государства поспособствуют новым успехам команды.

Джонсон поддержал болельщиков. В августе премьер-министр написал открытое письмо, потребовав от Премьер-лиги внести ясность относительно причин задержки решения по сделке с Саудовской Аравией. При этом глава государства уточнил, что решение «полностью зависит от заинтересованных сторон» и должно быть принято без участия правительства.

Однако многие расценили подобный шаг премьера как попытку давления на английскую футбольную лигу, чтобы там «пересмотрели» свою позицию, как того и просил Мухаммед бен Сальман в июне.

Несмотря на интерес к этому вопросу Джонсона, сделка по приобретению клуба так и не состоялась. Впрочем, как отмечает Daily Mail, в последние несколько недель ходят слухи о скором возобновлении переговоров.