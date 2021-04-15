Каменских в Мексике сделала признание на камеру о своей уникальности

Опубликованное видео является частью третьего эпизода реалити-шоу певицы “Девочки рулят”, которое 15 апреля вышло на YouTube-канале артистки.

“Хочу полюбить себя. Потому что я уникальна, я такая, какая есть. Мы, девочки, так много в себе копаемся. Мы все время себя не любим, пытаемся соответствовать каким-то стандартам. Это в нас вложили. Но никто не запрещает нам это поменять, чтобы жить легче, свободнее. Я каждый день готова себе говорить: “Ты красивая, ты молодец. Ты сделала очень много и сможешь сделать еще больше. И ты уникальна”, – заявила на камеру певица.

В комментарии к своему обращению артистка подчеркнула, что сейчас учится позволять себе быть неидеальной.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

28 марта 2021 года певица сообщила, что отправляется с подругами и мамой в Мексику на съемки реалити-шоу “Девочки рулят”, заявив, что ей нужна перезагрузка.

8 апреля артистка презентовала первый выпуск, в котором показала реакцию Потапа на ее решение уехать в Мексику без него.

13 апреля певица впервые обнародовала снимки, на которых запечатлена до похудения. Каменских призналась, что только сейчас научилась не корить себя из-за негативных комментариев под своими фотографиями в сети.



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