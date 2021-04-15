НАТО поддержал новые санкции США против России. Альянс призвал снизить градус напряженности на границе с Украиной

“Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения, включая нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии, а также продолжающееся невыполнение многочисленных международных обязательств, включая Будапештский меморандум”, – сказано в тексте заявления.

Примеры таких нарушений включают попытку вмешательства в президентские выборы в США, широкомасштабные кампании дезинформации и кибератаки.

“Соединенные Штаты и другие союзники считают, что все имеющиеся свидетельства указывают на ответственность Российской Федерации за взлом SolarWinds. Мы солидарны с Соединенными Штатами”, – заявили страны Альянса.

Кроме вышеперечисленного, НАТО осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального и применение нервно-паралитического вещества группы “Новичок”. Любое применение химического оружия является нарушением международного права, говорится в документе.

“Призываем Россию немедленно прекратить дестабилизирующее поведение и выполнять свои международные обязательства, как это делают союзники, включая существующие соглашения и обязательства в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения”, – отмечается в сообщении.

Среди прочего страны НАТО призвали Россию немедленно снизить градус военной напряженности на границах Украины и в оккупированном Крыму.

Контекст:Президент США Джо Байден сегодня, 15 апреля, подписал указ о введении нового пакета санкций против России. Они коснутся 32 юридических и физических лиц, которые “по указанию правительства РФ реализовали попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства”.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Агентство Reuters 15 апреля сообщило со ссылкой на источники, что США сегодня объявят о введении санкций против России за вмешательство в выборы президента и кибератаки. На фоне слухов о подготовке новых санкций США обвалился биржевой курс российского рубля по отношению к доллару.

Байден 13 апреля провел телефонный разговор с Путиным. Два президента обсудили ряд вопросов, среди которых обострение ситуации на востоке Украины. Пресс-служба Белого дома сообщала, что Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”. Президент США предложил Путину “провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной (по оценкам американских чиновников, РФ могла перебросить к границе около 4 тыс. военнослужащих).

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

По данным украинской разведки, на начало марта возле границы Украины РФ разместила около 89 тыс. человек. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.

Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации Байдена.

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