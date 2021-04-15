 

“Благодаря этой технологии можно приготовить в разы сочнее блюда”. Кулинарный эксперт рассказал рецепт раствора для выдержки мяса

15.04.2021, 17:01, Новости дня
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“Слышали когда-то о пресолтинге? Именно благодаря этой легкой и доступной технологии можно приготовить в разы сочнее блюда. Пресолтинг – это выдержка мяса, птицы или рыбы в солевом растворе. Благодаря ему белок набухает и поглощает в себя больше воды. В процессе приготовления температура снижается на несколько градусов, и получается очень сочное блюдо”, – написал кулинарный эксперт.

По словам Ярославского, во время приготовления раствора важно соблюсти правильные пропорции.

“Рекомендую брать 30-35 граммов соли на один литр фильтрованной воды. Выдерживать или порционно или целыми кусками от четырех до восьми  часов”, – подытожил шеф-повар.

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Публикация от Владимир Ярославскии * (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности “технолог питания”, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.
После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.
С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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