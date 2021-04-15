Катера ФСБ провоцировали украинских моряков в Азовском море, их предупреждали о готовности применить оружие – журналист

Об этом, ссылаясь на данные источников мониторинговой группы издания BlackSeaNews, в Facebook сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

“Ночь была горячей. Как минимум пять катеров ФСБ осуществляли согласованные провокационные маневры в отношении нашим трех МБАКов. Команды подавал корабль береговой охраны РФ №734. Утром наши все вернулись. По словам источников, ночью в ответ на угрозы корабля РФ нашим морякам пришлось предупреждать о готовности применить оружие. Поболтали”, – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3625660200896500&id=100003576664760

По данным Клименко, инцидент произошел в 25 милях от Керченского пролива, украинские катера сопровождали коммерческие суда.

Пресс-центр операции Объединенных сил в комментарии изданию “ГОРДОН” ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию не смог.

“Все данные проверяются”, – сообщили там. В Минобороны, Генштабе ВСУ и ВМС Украины комментарии не предоставили.

Контекст:Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. В феврале первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что “перемирия уже просто нет”.

1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала 11 апреля, что в этом году уже погибло 26 украинских военнослужащих, после этого погибли еще двое.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

Собеседники Reuters в Кремле заявляли, что речь идет о демонстрации силы, а не о подготовке к широкомасштабным действиям. Бывший командующий американской армией в Европе Бен Ходжес предполагает, что стягивание войск может быть “позерством России” и “проверкой” администрации нового президента США Джо Байдена.

Мендель 12 апреля сообщила, что на восточной границе с Украиной РФ разместила более 40 тыс. военнослужащих, столько же российских военных находится в оккупированном Крыму.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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