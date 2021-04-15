 

“ЕР” предлагает отменить плату за подключение к газу

15.04.2021, 16:56, Разное
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Решить вопрос завышенных цен на подключение к газу попросили жители деревни Грузины Тверской области. Местная жительница обратилась к врио замсекретаря “ЕР” Дмитрию Кобылкину.

Она попросила партийца обратиться по этому вопросу к президенту Владимиру Путину.

По словам Кобылкина, “Единая Россия” получает похожие обращения из большинства регионов. Он пообещал, что партия обратится к президенту.

“Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно», — подчеркнул он.

Партия уже предлагала механизм бесплатного подключения к газу. Возложить затраты предполагалось на “Газпром”.

Президент России поручил завершить газификацию страны к 2030 году. Для этого необходимо создать единого регионального оператора в этой сфере, говорил глава партии Дмитрий Медведев.

Оператор должен помогать людям в оформлении документов по принципу одного окна. Это сократит сроки подключения в два раза.

Ранее сообщалось, что единороссы намерены обратиться к президенту с предложением обновить автопарк скорой помощи в регионах. Просьбу к партийцам подключиться к решению проблемы озвучили участники Всероссийского форума волонтеров-медиков.



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