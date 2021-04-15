 

Продажи пикапов на вторичном рынке РФ выросли на 10%

15.04.2021, 16:48, Новости дня
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В прошлом месяце на российском рынке отметили увеличение объема продаж подержанных грузовиков.

Кроме того, в марте всего реализовали около 22,2 тысячи единиц техники, что на 7% больше, чем за аналогичный промежуток 2020 года. Наибольшим спросом у местных покупателей пользуется модель отечественного бренда КамАЗ. Именно на эти грузовики в марте пришлись свыше 6,1 тысячи сделок, что соответствует приросту на 4,6% по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем второе место в рейтинге занимает не менее востребованный грузовик от компании ГАЗ с результатом 2,4 тысячи сделок.

Эксперты не исключают, что положительная динамика спроса на подержанные грузовики в РФ продлится и в последующие месяцы, однако точные прогнозы пока никто не дает.



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