Мнение: ВСЕМИРНЫЙ МОНАСТЫРЬ

Экологизм – новая тоталитарная идеология 21 века: скрыться никому не удастся!

Сегодня катался в московском метро – а там по мониторам, установленным в каждом вагоне, запустили «экологическую рекламу», призывающую «контролировать свой углеродный след». Типа – углеродный след разрушает климат, всем нам надо вместе и дружно начать бороться, и очень неправ тот, кто думает, что он, дескать, ничего не может сделать, поскольку он маленький человек.

ТЫ МОЖЕШЬ! – говорит нам реклама. Красивая такая, с картинками. Знаете, что у них на первом месте в списке «дел, посильных для каждого человека» в плане «борьбы с углеродным следом»? Я прямо просиял, когда увидел. Конечно же – «сократить потребление мясных и молочных продуктов»! Здравствуй, Грета Тунберг… Да-да, знаем, как же: коровы же пукают, портят воздух – поэтому надо их всех просто раз и навсегда истребить полностью, а поганых «мясоедов» перевоспитать трудом, чтобы грызли морковку и были счастливы.

И вот такая цитата (нашел на сайте Гринпис): «Переход на климатически дружественную диету (с большим содержанием растительных продуктов, чем животных) называют одной из самых действенных вещей, которую человек может делать для планеты и климата». Вот как это теперь называется – «климатически дружественная диета»!

Из других предложений – что еще надо нам сделать, чтобы побороться со своим углеродным следом: отказаться от пользования горячей водой, от отопления жилищ, перестать пользоваться общественным транспортом (лучше ездить на велосипеде), перестать, естественно, летать на самолетах… И с того же сайта: «Можно попробовать не есть мясо по понедельникам, как это делают по всему миру участники глобальной инициативы Meat Free Monday. Можно отказаться от говядины, так как из всех видов мяса она имеет наибольший углеродный след». Говядина им не дает покоя! Злосчастная «корова и личные авто – два врага человечества» – опять цитата, никакой отсебятины!

Впрочем, если кто-то собирается отделаться малым – и впрямь не есть мясо только по понедельникам, раз в неделю ездить на велике в ближайший магазин – придется вас обломить, дорогие друзья. Малой кровью не отделаетесь, «борцы с изменением климата» шутить не собираются. Они только сейчас мягко стелят. Вот опять цитата:



«Сегодня особенно важно обратить внимание на снижение собственного углеродного следа, так как парниковые газы стремительно меняют климат планеты и усиливают климатический кризис. По мнению учёных, для эффективного решения проблемы климатического кризиса в развитых странах личный углеродный след необходимо сократить на 80-90 % к 2050 году».

Вот так – на 80-90%. То есть – в 10 раз. Съедал килограмм мяса в неделю – будешь 100 грамм. И никаких колбас!

Потрясает, как незаметно, но существенно изменились акценты «зеленой пропаганды». Уже никто там даже не стремится делать вид, будто бы те же «растительные диеты» придуманы в интересах самого обывателя, поскольку будто бы это ему лично «мясо вредно», а вот жевать траву – самое то для фигуры, стройности и потенции. Также никто уже не говорит, будто бы крутить педали и ездить в офис на самокате – это типа «фитнес» и «полезно для здоровья». В общем, нас, грязных (во всех смыслах) представителей человейника, перестали убеждать в том, будто всевозможные лишения и потеря удобств цивилизации – это надо для нашего же «здоровья» и «пользы».

Нет, теперь говорят прямо и грубо: ваши интересы и удобства тут вторичны, опрощайтесь, потому что так надо не для ваших жалких тушек, а для климата . Вы должны согласиться на лишения, потому что таково Общее Дело, по-итальянски – Коза Ностра. И вывод подразумевается: хочешь бесстыдно жрать мясо – значит, собираешься идти против мафии (Общего Дела). А что бывает с такими безумцами – Голливуд давно объяснил и показал.

Причем – никакой конспирологии, всё дают совершенно открыто, прямым текстом. Стойло уже готово, намордники на людей уже нацепили. Дальше – только вперед, в Светлое Завтра.

Мне во всей этой истории больше всего жалко коровок. Все ведь эти зеленые пропагандисты совершенно явно ведут к тому, что коров надо просто всех истребить – как вид. Полностью. Тем более, что репетиция у них уже была – в 2000-м году, когда под предлогом «борьбы с коровьим бешенством» в Великобритании просто взяли и истребили ВСЕХ, вообще всех коров и быков. Полностью, под ноль. Теперь явно собираются сделать то же самое, но уже в масштабах человечества. Разве что индусы будут против – как-никак, у них корова – священная, они ее не дадут в обиду… На индусов у коров вся надежда.

Вообще, будет очень неправ тот, кто отнесется к такого рода листовкам как к какому-то приколу или некой экзотике, типа «вот им там на Западе делать нечего!». Делать им там очень даже есть чего, задача поражает масштабом – изменить все Человечество, заставить его плясать под дудку «зеленой перестройки». Во всем мире утверждается Экологический Тренд в политике, огромное внимание к вопросам охраны окружающей среды будет только усиливаться в связи с никак не прекращающейся всемирной истерией вокруг «эпидемии ковида». По сути, сегодня «зеленый экологизм» начинает претендовать на статус некой всемирной и надгосударственной, воистину глобалистской идеологии, действующей как бы даже «поверх правительств». 2020-й год показал, как это проявляется на практике – когда правительства самых разных стран, словно по команде, вводят у себя подозрительно одинаковые меры, связанные с ограничением экономической и любой другой активности населения: везде одно и то же ношение масок, пропуска, локдауны, комендантские часы, все более разнузданное поведение полиции при подавлении любых протестных выступлений…



Келья монаха в Святогорском монастыре

Да и сама «экологическая» повестка – связанная не только с Гринпис, но и с «иконой» движения – Гретой Тунберг – тоже подозрительно интернациональна и универсальна, и касается вовсе не только вопросов загрязнения и очистки природы. Все гораздо шире – миру явлена глобальная идеология ОГРАНИЧЕНИЯ. Ограничения всех (или почти всех), всего человечества не только в праве есть мясо, но и во всем остальном: в праве владеть собственностью («лучше» только арендовать), путешествовать («лучше» сидеть дома), объединяться с другими людьми («лучше» блюсти социальную дистанцию), стремиться к удобствам и удовольствиям («лучше» быть аскетом – например, не пользоваться горячей водой и отоплением).

Я бы назвал этот новый «экологический тренд» неким «новым монашеством» – похоже, именно к нему в конечном итоге и сводится «новая нормальность». Мир должен превратиться в этакий большой монастырь, а все люди в нем – стать его монахами и послушниками. У монахов Средневековья были похожие особенности: они тоже постились – не ели мяса и деликатесов, спали на жестком, мало общались (некоторые даже принимали обет молчания), носили самую простую одежду, жили в скудных кельях, которые им не принадлежали, давали обет не иметь никакой собственности и жить с подаяния (того, что им дадут другие люди – вот тебе и всевозможный «-шеринг»!), если передвигались, то экологично – пешком, на своих двоих! И, соответственно, оставляли за собой минимальный углеродный след – Грета Тунберг была бы ими довольна.

Видя, с какой настойчивостью мир сейчас ломают под этот «идеал», как слаженно работают мировые СМИ, убеждая в безальтернативности «экологического выбора» – трудно удержаться от впечатления, что всем нам скоро придется выбор: или надо бороться, искать единомышленников и находить какие-то аргументы «против» – или смириться, срочно становясь вегетарианцами-импотентами на велосипедах.

Отсидеться в сторонке – не выйдет. Не хочешь в монахи – пойдешь на костер.