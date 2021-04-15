«Единая Россия» призвала сделать бесплатным подключение россиян к газу

Партия «Единая Россия» намерена обратиться к президенту Владимиру Путину с инициативой бесплатного подключения россиян к газу, сообщил врио замсекретаря генсовета ЕР Дмитрий Кобылкин.

С просьбой решить вопрос завышенных цен на подключение к газу обратились жители деревни Грузины в Тверской области в ходе рабочей поездки Кобылкина. Сейчас стоимость услуги зачастую не по карману людям. «Мы хотели попросить вас, чтобы вы обратились с инициативой к президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы подключение газа [сделали] бесплатным», – сказала одна из местных жительниц.

По словам Кобылкина, «Единая Россия» получает похожие обращения от жителей большинства регионов страны, говорится в сообщении на сайте партии.

«Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно», – сказал врио замсекретаря генсовета ЕР.

Кобылкин напомнил, что партия ранее уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром».

Для того, чтобы выполнить поручение президента и поэтапно завершить газификацию к 2030 году, необходимо также законодательно закрепить создание в стране единого регионального оператора в этой сфере – об этом ранее сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Оператор должен будет помогать людям в оформлении документов и комплексных договоров по принципу «одного окна» – их можно будет заключить в том числе через МФЦ и Госуслуги. Это вдвое сократит сроки подключения.

В четверг участники Всероссийского форума волонтеров-медиков обратились к представителям партии «Единая Россия» с просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин скорой помощи.

Замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко в ответ заметил, что решение проблемы с парком машин скорой помощи – вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты.

Ранее в «Единой России» предложили увеличить финансирование благоустройства городов и сел, для этого планируется использовать федеральную платформу (za.gorodsreda.ru).