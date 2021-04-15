Участники заседания по ядерной сделке договорились продолжить консультации на уровне экспертов

Стороны, принимающие участие в заседании по ядерной сделке в Вене, пришли к решению продолжать технические консультации на уровне экспертов, сообщила пресс-служба МИД Ирана.

«Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке в Вене подошло к концу. Принято решение продолжить технические консультации на экспертных встречах», – передает сообщение РИА «Новости».

В начале марта постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты ищут возможности склонить Тегеран к ядерной сделке и готовы сами вновь к ней присоединиться.

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что власти исламской республики не верят обещаниям США о возвращении к ядерной сделке.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. В Госдепартаменте США в ответ допустили возможность снятия с Ирана лишь части санкций.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал не драматизировать ситуацию вокруг переговоров по Ирану, в том числе по вопросу отмены санкций США.