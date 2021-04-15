 

Космонавт: Обычно мы зарабатывали как летчики на межконтинентальных рейсах

15.04.2021, 16:26, Новости дня
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Полноценно оценить повышение заработной платы можно будет только после того, как будут суммированы все надбавки и вычтены все налоги, рассказал газете ВЗГЛЯД действующий летчик-космонавт Андрей Борисенко, комментируя существенное повышение зарплат российским космонавтам.

Первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников рассказал о повышении заработной платы кандидатам в космонавты на 70 % – теперь они будут получать в среднем 300 тыс. рублей, и их опытным коллегам, которые уже летали, на 50 % – зарплата составит чуть более 500 тысяч рублей. Тем не менее, оплата труда российских астронавтов все еще остается практически в два раза ниже, чем у их коллег из США и Европы.

«На сегодняшний момент наши зарплаты не отставали от зарплат летчиков, которые летают командирами экипажей на межконтинентальных линиях. Посмотрим, как будет в итоге, то есть какую окончательную сумму начнут получать космонавты с учетом всех надбавок и вычетом налогов. Когда начнем получать, тогда и можно будет оценить, насколько данная оплата соизмерима с нашей профессией», – говорит Борисенко.

Он рассказывает, что при встрече с зарубежными коллегами они обычно не обсуждают тему оплаты своего труда и прочие денежные вопросы – такие разговоры не приняты. Но, безусловно, в эпоху интернета данную информацию скрыть невозможно, поэтому российские астронавты прекрасно знают, сколько получают европейцы и американцы, и понимают, что их зарплата существенно ниже.

«Сложно пока рассуждать, устраивает ли заработная плата. Думаю, нужно взять паузу и посмотреть, как преобразится зарплата с учетом тех сумм, которые озвучил президент. Только потом уже можно будет с чем-то сравнивать», – заключил космонавт.

В апреле прошлого года российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что в РФ кандидаты в космонавты получают зарплату до 100 тыс. рублей, а летчики-космонавты свыше – 200 тыс. рублей.

В декабре 2020 года Роскосмос предложил увеличить должностные оклады кандидатам в космонавты и имеющим опыт космических полетов с 69,6 тыс. до 94,7 тыс. рублей.



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