 

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расторгли помолвку: официальное заявление пары

15.04.2021, 16:16, Разное
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В жизни не всегда все происходит как в сказке или в культовом фильме с Джей Ло в главной роли “Свадебный переполох” – “Жили долго и счастливо”. Еще одной голливудской паре не удалось построить долгие и крепкие отношения: Дженнифер Лопес и Алекс Родригес подтвердили, что расстаются. Слухи об этом ходили несколько недель, но лишь в эфире телешоу Today они подтвердили – свадьбы не будет.

Мы поняли, что мы стали лучше как друзья, и надеемся, что останемся ими. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям друг друга. Из уважения к ним мы должны добавить – спасибо всем, кто присылал добрые слова поддержки,

– сказали они, обратившись к поклонникам.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Впервые о том, что 51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний спортсмен Алекс Родригес расстались, заговорили в марте этого года. Звезды начали встречаться около четырех лет назад, два года назад отпраздновали помолвку… И на этом все. С тех пор влюбленные несколько раз откладывали свадьбу, а во время карантина и вовсе стали ходить к семейному психотерапевту.

Чуть позже пара заявила СМИ — не все еще потеряно и они “работают над своими отношениями”. А в середине марта у себя в сторис в Instagram Алекс Родригес опубликовал несколько фотографий и видео из частного самолета, после чего выложил видео побережья Карибского моря с пальмами. У поклонников не осталось сомнений: Алекс прилетел к певице в Доминикану. Жениха и невесту папарацци даже удалось сфотографировать за поцелуями, но, видимо, им так и не удалось сохранить отношения.

По данным TMZ, напряжение в отношениях пары появилось после слухов о связи Родригеса с 30-летней звездой реалити-шоу “Южное очарование” (Southern Charm) Мэдисон ЛеКрой. Хотя люди из его окружения опровергли эту информацию, ссылаясь на то, что Алекс с ней даже не знаком. А вот девушка призналась, что “общалась со спортсменом по FaceTime, но лично они не виделись и физически он с ней не изменял Дженнифер”. Кстати, в январском интервью журналу Allure Джей Ло рассказала, что во время карантина они с Алексом посещали семейного психотерапевта.

Дженнифер Лопес и Алекс РодригесМэдисон ЛеКрой

Но и без этого мужчину раньше подозревали в систематичных изменах: ходили слухи, что у него были отношения со своей помощницей Маргарет. Неладное можно было заподозрить, как минимум, в нескольких переносах свадьбы: напомним, Родригес сделал предложение Лопес 9 марта 2019 года на берегу океана на Багамских островах. Влюбленные лично поделились этой прекрасной новостью с поклонниками, сначала опубликовав фото кольца Джен, а затем и кадры с помолвки. 

Сначала они планировали церемонию на лето 2019-го, но потом приняли решение отложить свадьбу на год – у певицы как раз должны были закончиться крупные проекты, в том числе выступление на “Суперкубке”. Но 2020-й порушил много планов, и, в итоге, Дженнифер и Алекс торжество – которое, кстати, должно было быть очень красивым, в Италии – перенесли, а потом сделали это еще раз, так как коронавирус заставлял играть по своим правилам. В интервью американскому Elle в январе этого года Лопес и вовсе заявила, что им с Алексом перехотелось что-то планировать и находиться в состоянии ожидания, так что о свадьбе они на время просто забыли:

Мы откладывали свадьбу дважды. Мы запланировали именно то, что мы по-настоящему хотели, но теперь я не могу сказать, возможно ли все это восстановить. Мы отказались от всех планов и с тех пор даже не заговаривали на эту тему. Тут ни к чему спешка. Мы хотим сделать это тогда, когда мы сможем это сделать. Пока мы просто ждем какой-то более стабильной картины мира.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Пара знакома с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го. О том, как все начиналось, они рассказывали по очереди на шоу Эллен Дедженерес. Также в октябре 2017-го Дженнифер и Алекс появились на обложке Vanity Fair и дали первое совместное интервью, в котором подробно рассказали о повторном знакомстве и первом свидании, а также о том, что их привлекает друг в друге больше всего.



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