 

Байден подписал указ о введении санкций против России

15.04.2021, 16:14, Разное
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Президент США подписал указ о введении санкций против России. Об этом сообщает Белый дом.

В санкционный список попали 6 российских технологических компаний и организаций, которые, по данным Вашингтона, могут быть связаны с кибератакой на госструктуры США в декабре 2020 года. Среди них — военный инновационный технополис «ЭРА», компания «Пасит», "Необит", AST, Positive Technologies и НИИ специализированных вычислительных устройств защиты и автоматики.

Были введены ограничения против еще 32 физических и юридических лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в выборы президента США. Своим компаниям американский минфин запретил напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные российским минфином, Фондом национального благосостояния или Центробанком после 14 июня.

Кроме того, Вашингтон высылает 10 сотрудников российской дипломатической миссии. «В состав персонала входят представители российских спецслужб», — считают в Белом доме.

На фоне новостей о санкциях российский рубль начал дешеветь. Спустя полчаса после сообщения Белого дома доллар вырос на 1,23 рубля, евро — на 1,33.

Источник: Новая газета



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