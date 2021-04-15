 

В Москва-Сити появится филиал корпорации зла Фуфелшмертца

15.04.2021, 16:12, Разное
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Корпорация зла Фуфелшмертца сообщила о покупке земельного участка в районе Москва-Сити для постройки своего восточно-европейского филиала и штаб-квартиры в России.

Корпорация уже показала макет 69-этажного здания с видом на Кремль под названием “Злодейское логово”.

В дизайн-документе сооружения также упоминаются жилые помещение, которые будут сдаваться в аренду для сертифицированных в России злодеев. При завершении строительства небоскреб отбросит тень на соседний детский приют и теплицу с требующими солнечный свет цветами.

“Роснефть” и “Газпром” уже заявили о переносе своих заседаний советов директоров в новое здание на Москва-Сити, а известный блогер А4 сообщил о покупке еще строящейся квартиры на 13 этаже “Злодейского логова”.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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