 

В Кривом Роге полицейскому сообщили о подозрении в том, что он до смерти избил задержанного, через два с половиной года

15.04.2021, 16:06, Новости дня
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По данным следствия, в августе 2018 года в Криворожскую городскую клиническую больницу №2 доставили мужчину с телесными повреждениями и без сознания.

Установлено, что накануне его задержали сотрудники патрульной полиции по подозрению в совершении административного правонарушения. После этого один из полицейских избил задержанного и тот потерял сознание. Не приходя в сознание, пострадавший скончался в больнице.

Инспектору полка патрульной полиции в городе Кривой Рог сообщили о подозрении в превышении полномочий, насилии и в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Полицейскому планируют избрать меру пресечения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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