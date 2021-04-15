 

Лошак: Неужели Путин не понимает, что сам признается в организации покушения на Навального? Тогда нечего обижаться, когда тебя называют “убийцей”

15.04.2021, 16:06, Новости дня
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Любовь Соболь за проникновение в квартиру предполагаемого отравителя Навального приговорили к году исправительных работ. Против самого отравителя, давшего подробные признательные показания самому Навальному, дело не возбуждено, наоборот, его тщательно прячут от общественности. Как и остальных предполагаемых участников покушения, которые все до одного являются действующими сотрудниками ФСБ.

Против ментов, сливших расследователям базы данных, уголовные дела возбуждают, а против отравителей – нет. В законе написано: “Руководство деятельностью Федеральной службы безопасности осуществляется президентом Российской Федерации”. Получается, что президент страны покрывает убийц и санкционирует преследование жертвы покушения и всех, кто пытается расследовать это дело.

Неужели Путин не понимает, что таким образом он на глазах у всего мира, по сути, признается в том, что покушение на Навального организовал он сам? Что он и есть заказчик этого преступления? Или он о таких мелочах уже вообще не парится? Ну, тогда нечего обижаться, когда президент сверхдержавы называет тебя “убийцей”.

Источник: Андрей Лошак / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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