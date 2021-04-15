 

Верещук: Если мы не можем жестко дать по рукам нескольким взяточникам в Минобороны, то как мы собрались дать по зубам внешнему врагу?

15.04.2021, 16:06, Новости дня
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Обычно по средам у нас заседание нашего комитета по нацбезопасности, обороне и разведке. Обсуждали многое, в том числе в закрытом режиме. Потому что сейчас время такое, мягко говоря, непростое.

Но, среди прочего, обсуждали и такие, казалось бы, банальные проблемы, как питание в армии. Миллиардные контракты, непрозрачные процедуры, жалобы на некачественные продукты, подозрительные суммы и не менее подозрительные фамилии, нелепые объяснения со стороны чиновников Минобороны. И все это на фоне вполне реальной внешней военной угрозы.

Сижу, слушаю коллег-депутатов, представителей Минобороны и думаю: если мы не можем жестко дать по рукам нескольким взяточникам, то как мы собрались дать по зубам врагу? А еще думаю: интересно, если не дать украсть на оборонных закупках, сколько можно дополнительно купить ударных беспилотников?

Если нам не хватает мозгов или политической воли уничтожить коррупцию в армии (особенно в условиях реальной военной угрозы), как государство мы обречены. Но, если сможем, то именно с этого начнется настоящее возрождение армии и государства.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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