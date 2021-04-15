США ввели новые ограничения против РФ из-за оккупации Крыма

Об этом проинформировала пресс-служба Белого дома 15 апреля.

“Трансатлантическое сообщество единым фронтом выступает в поддержку Украины против односторонних провокаций России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль украинских границ, а также соглашается с необходимостью немедленного прекращения Россией военного строительства и подстрекательской риторики”, – подчеркивается в релизе.

В Минфине США уточнили, что в перечень вошли три компании и пять человек, некоторые из них недавно попали под санкции Евросоюза, Великобритании, Австралии или Канады.

“Эта мера, предпринятая в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, представляет собой твердое обязательство международного сообщества привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии Крыма. Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке суверенитета Украины: Крым – это Украина”, – подчеркивает глава Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гацки.

В частности, из-за участия в строительстве моста через Керченский пролив под ограничения попали компания “Ленпромтранспроект” и акционерное общество “Дирекция по строительству железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск”.

Также в санкционный список попали:

генеральный директор “Мостотреста” Леонид Рыженькин,

“министр имущественных и земельных отношений” Крыма Лариса Кулинич,

“министр внутренних дел” Крыма Павел Каранда,

начальник так называемого управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк,

“руководитель главного следственного управления Следкома России в Крыму” Владимир Терентьев.

США сегодня ввели новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российских спецслужб, сообщили в Белом доме.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Контекст:Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. 1 октября 2020 года ЕС расширил санкции. В том же месяце к новому пакету присоединились Великобритания и Швейцария. 29 марта санкции ввела Канада, 30 марта ограничения применила Австралия.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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