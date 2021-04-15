МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что санкционный курс американской администрации не отвечает интересам народов двух стран. Она отметила, что введение новых санкций не свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в улучшении отношений с Москвой.

Захарова напомнила, что во время недавнего телефонного разговора лидер США Джо Байден сообщил своему коллеге Владимиру Путину о намерении выстраивать стабильные и предсказуемые связи с Россией. Однако действия главы Белого дома говорят об обратном, подчеркнула дипломат на брифинге.

В МИД отметили, что не раз предупреждали Америку о последствиях враждебных решений. По словам Захаровой, ответственность за происходящее полностью лежит на Соединенных Штатах. “В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться”, – цитирует ее РИА Новости.

Дипломат добавила, что американский посол Джон Салливан был вызван в российское министерство для разговора о новых санкциях США. Захарова уточнила, что беседа будет тяжелой. Дополнительной информацией она пообещала поделиться по итогам встречи.

Ранее “Дни.ру” подробно рассказали о новых ограничениях. Санкции США коснулись как физических, так и юридических лиц. Подробности – в этой статье.