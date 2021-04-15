 

МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться

15.04.2021, 16:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что санкционный курс американской администрации не отвечает интересам народов двух стран. Она отметила, что введение новых санкций не свидетельствует о заинтересованности Вашингтона в улучшении отношений с Москвой.

Захарова напомнила, что во время недавнего телефонного разговора лидер США Джо Байден сообщил своему коллеге Владимиру Путину о намерении выстраивать стабильные и предсказуемые связи с Россией. Однако действия главы Белого дома говорят об обратном, подчеркнула дипломат на брифинге.

В МИД отметили, что не раз предупреждали Америку о последствиях враждебных решений. По словам Захаровой, ответственность за происходящее полностью лежит на Соединенных Штатах. “В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться”, – цитирует ее РИА Новости.

Дипломат добавила, что американский посол Джон Салливан был вызван в российское министерство для разговора о новых санкциях США. Захарова уточнила, что беседа будет тяжелой. Дополнительной информацией она пообещала поделиться по итогам встречи.

Ранее “Дни.ру” подробно рассказали о новых ограничениях. Санкции США коснулись как физических, так и юридических лиц. Подробности – в этой статье.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Ученые назвали основной признак осложнений из-за коронавируса

03.03 / Когда звучит лозунг «Русские идут!», все проблемы можно засунуть подальше лишь бы ущучить русских: Pietiek

03.11 / Политолог о 77-летнем Байдене: Править при нем будут другие люди

01.08 / Настя Ивлеева официально возвращается в программу «Орел и Решка»

19.10 / Срок службы в армии для простолюдинов увеличат до 10 лет

09.01 / 10 тысяч фейков

20.09 / Певица Валерия рассказала о своих отношениях с бывшей женой Пригожина

12.10 / Мнение: О грандиозном обломе тех, кому ещё нет 30

12.08 / Известного блогера будут судить за доступ к гостайне

17.01 / Хирурги поставили Эвелине Бледанс диагноз по фото

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика