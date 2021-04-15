 

В ноутбуках Dell Inspiron используют процессоры Intel Core 11-го поколения

15.04.2021, 15:54, Новости дня
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По случаю выхода на рынок новой линейки ноутбуков Dell Inspiron, представители компании рассказали подробнее о своей продукции. Тек, новые компьютеры будут находиться в средней ценовой категории, хотя по производительности и основным техническим характеристикам они не уступят премиум-классу, утверждают специалисты.

Также представители компании сообщили, что только одна из версий получит процессор AMD. Все остальные построены на Intel Core одиннадцатого поколения.

Ноутбуки Inspiron предназначены для работы дома или в офисе. Есть выбор по размерам экрана: от 13 до 16 дюймов. Объем  оперативной памяти может достигать 32 Гб. Минимальная стоимость составит 1600 американских долларов на территории США.



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