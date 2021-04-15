В ноутбуках Dell Inspiron используют процессоры Intel Core 11-го поколения

По случаю выхода на рынок новой линейки ноутбуков Dell Inspiron, представители компании рассказали подробнее о своей продукции. Тек, новые компьютеры будут находиться в средней ценовой категории, хотя по производительности и основным техническим характеристикам они не уступят премиум-классу, утверждают специалисты.

Также представители компании сообщили, что только одна из версий получит процессор AMD. Все остальные построены на Intel Core одиннадцатого поколения.

Ноутбуки Inspiron предназначены для работы дома или в офисе. Есть выбор по размерам экрана: от 13 до 16 дюймов. Объем оперативной памяти может достигать 32 Гб. Минимальная стоимость составит 1600 американских долларов на территории США.