 

Марка Toyota представит в Китае новый кроссовер Wildlander PHEV

15.04.2021, 15:54, Новости дня
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Японская компания Toyota представит на автосалоне в Шанхае подзаряжаемый гибридный кроссовер Wildlander PHEV.

Предложенный экземпляр является перелицованной модификацией паркетника RAV4. Распознать модернизированную версию можно по задним фонарям, бамперам, светодиодным фарам и видоизмененному капоту. Кроме того, гибридная силовая установка предполагает 2,5-литровый бензиновый агрегат и два электрических мотора с суммарной мощностью 306 л.с. Кроме того, запас хода нового Wildlander PHEV достигает 63 километра.

С такими параметрами расход топлива в смешанном цикле составит около 2,6 литра на 100 км пути. Приобрести гибридный кроссовер Wildlander PHEV на китайском рынке станет возможным уже во втором квартале.



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