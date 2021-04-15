 

В линейке кроссоверов Changan появится премиальный X7 Plus

15.04.2021, 15:54, Новости дня
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Китайская компания Changan выпустит новый полноразмерный кроссовер Changan X7 Plus.

Предложенная модель базируется на ранее продаваемом кроссовере Oshan, однако его размеры существенно увеличились. В сети можно рассмотреть внешний вид автомобиля, тогда как интерьер салона остается засекреченным. Предполагается, что здесь задействуют виртуальную приборную панель и улучшенный мультимедийный комплекс. Новый кроссовер Changan X7 Plus получил адаптивный круиз-контроль, а также помощник при парковке.

Эксперты не исключают, что новая модель также поступит в версии с трехрядным салоном, однако пока речь о выходе такой модификации не ведется. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель, который в максимальной комплектации выдает 178 л.с. мощности.



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