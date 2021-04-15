В линейке кроссоверов Changan появится премиальный X7 Plus

Китайская компания Changan выпустит новый полноразмерный кроссовер Changan X7 Plus.

Предложенная модель базируется на ранее продаваемом кроссовере Oshan, однако его размеры существенно увеличились. В сети можно рассмотреть внешний вид автомобиля, тогда как интерьер салона остается засекреченным. Предполагается, что здесь задействуют виртуальную приборную панель и улучшенный мультимедийный комплекс. Новый кроссовер Changan X7 Plus получил адаптивный круиз-контроль, а также помощник при парковке.

Эксперты не исключают, что новая модель также поступит в версии с трехрядным салоном, однако пока речь о выходе такой модификации не ведется. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель, который в максимальной комплектации выдает 178 л.с. мощности.