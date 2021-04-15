Эксперт рассказал, как безопасно использовать публичный Wi-Fi

Используя публичный Wi-Fi, мы должны понимать, что поступающий к нам трафик может оказаться незашифрованным. Само по себе это создает серьезную уязвимость для нашего гаджета. Как же обезопасить себя от вероятной атаки хакеров?

По словам Карена Казаряна из Российской ассоциации электронных коммуникаций, пользователям лучше не передавать никакую важную информацию, используя общедоступный Wi-Fi, поскольку в момент обмена данными ее легко перехватить.

Также можно включить приложения, которые самостоятельно шифруют трафик, или замаскироваться при помощи VPN. Но в любом случае не нужно через публичный Wi-Fi перечислять деньги со своего счета или даже просто входить в свой банковский кабинет.