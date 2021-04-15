 

Россиян будут штрафовать за отсутствие канализации

15.04.2021, 15:49, Разное
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Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в экологическое законодательство РФ.

Суть изменений – улучшение окружающей среды путём уменьшения попадания в неё естественных отходов жизнедеятельности человека. Согласно обновлённым требованиям, каждое жилое помещение в России должно быть оборудовано канализацией.

По данным Росстата, сегодня на территории РФ без канализации и водоотведения проживают 20% россиян, т.е. каждый пятый житель страны.

Поскольку выделять государственные средства на реализацию программы нецелесообразно, особенно в отдалённых населённых пунктах страны, парламентарии предложили гражданам самостоятельно провести работы по подключению жилья к канализации и взимать штрафы в случае её отсутствия.

Проверять техническое оснащение жилых помещений будут коммунальные инспекторы и сотрудники полиции. В случае отсутствия канализации владелец собственности получит штраф в размере 50 тысяч рублей и 6 месяцев на исправление ситуации. В случае повторного нарушение сумма санкций возрастёт до 100 тысяч рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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