В Рыбинске открылись Всероссийские соревнования по судомодельному спорту

15.04.2021, 15:48, Новости

Теги: Образование, Спорт

Сегодня в Рыбинске открылись Всероссийские соревнования по судомодельному спорту – Первенство России в помещении в классах скоростных и копийных моделей.

Ребята из Липецка, Смоленска, Костромы, Ярославля и республики Татарстан представят судейской коллеги более 50 моделей судов: от военных кораблей до моделей гоночного класса.

Соревнования такого высокого уровня проводятся в городе впервые. 24-метровый спортивный бассейн для испытания моделей судов в Центре детского и юношеского технического творчества, единственный в Центральном федеральном округе. Рыбинск представляет команда из восьми человек, все они воспитанники ЦДЮТТ.

Соревнования проходят в семи судомодельных направлениях: военные корабли, корабли гражданской тематики, подводные лодки, радиоуправляемые модели из готовых наборов и гоночные лодки. Сегодня судьи уже оценили качество изготовления моделей на стендовой выставке. Эта дисциплина идет в копилку общих баллов.

– Пандемия внесла свои коррективы в количество участников. Тем не менее, команды собрались сильные, за первые места борьба будет серьезная. Мы уже оценили качество представленных моделей. Ждем ходовые испытания на воде и скоростные гонки, как в Формуле-1, – поделился Михаил Басин, главный судья соревнований.

Соревнования пройдут в течение четырёх дней. Подведение итогов и награждение победителей состоится 18 апреля.

Пресс-служба администрации города Рыбинска