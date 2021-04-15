Москва заявила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона

Российская сторона даст «решительный отпор» введенным американской стороной санкциям, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ответ на санкции «будет неотвратимым», и «агрессивное поведение Вашингтона» получит «решительный отпор», сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что санкционный курс США против РФ «не отвечает интересам народов стран».

Представитель ведомства отметила, что ответственность за деградацию отношений между странами целиком лежит на США, информирует ТАСС.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. По этому документу, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские санкции против ряда военных компаний в РФ не повлияют на их деятельность, предприятия даже не заметят этих ограничений.