 

Москва заявила о «неотвратимом ответе» на новые санкции Вашингтона

15.04.2021, 15:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская сторона даст «решительный отпор» введенным американской стороной санкциям, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ответ на санкции «будет неотвратимым», и «агрессивное поведение Вашингтона» получит «решительный отпор», сообщила Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что санкционный курс США против РФ «не отвечает интересам народов стран».

Представитель ведомства отметила, что ответственность за деградацию отношений между странами целиком лежит на США, информирует ТАСС.

В четверг президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. По этому документу, США высылают 10 сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также под санкции попали 32 физических лица и объединения. В том числе Вашингтон объявил санкции в отношении шести российских технологических компаний. Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что американские санкции против ряда военных компаний в РФ не повлияют на их деятельность, предприятия даже не заметят этих ограничений.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / ЕС ввел санкции против высших чинов вооруженных сил Мьянмы

22.07 / ﻿Генерал Тимошенко: Нереально всех на улицах досматривать, но для предотвращения терактов надо обеспечить контроль на транспорте – это вполне возможно

28.07 / Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений «режима тишины» в Донбассе

15.10 / Сын Захарова высказался против смягчения приговора Ефремову

07.10 / Остапчук рассказал о последствиях заражения коронавирусом

15.04 / В Кремле назвали условие согласования сроков визита Путина в Сербию

26.07 / Le Figaro – решение по Айя-Софии поставило крест на мечтах о светской и либеральной Турции

23.10 / Боррель и Помпео призвали стороны прекратить боевые действия в Карабахе

05.03 / Стало известно о планах заложить две подлодки к 9 мая

20.10 / Мэр Архангельска подал в отставку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика