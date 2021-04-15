Конституционный суд Молдавии разрешил президенту Санду распустить парламент

Конституционный суд Молдавии принял решение признать право президента Майи Санду распустить парламент, который дважды не утвердил правительство, и за три месяца не смог его назначить, сообщила глава КС Домника Маноле.

«Конституционный суд признал наличие обстоятельств для роспуска парламента, поскольку он неспособен сформировать правительство. Решение является окончательным и вступает в силу в момент оглашения», – цитирует РИА «Новости» Маноле.

По ее словам, за это решение проголосовали трое из пяти судей, остальные высказались против. Это решение позволяет Санду своим указом распустить парламент и назначить досрочные выборы. Согласно местным законам, они проводятся по мажоритарной системе не ранее чем через 60 дней, но не позднее трех месяцев после даты роспуска парламента, передает ТАСС.

В конце марта президент обратилась в Конституционный суд за подтверждением своего права распустить парламент и инициировать досрочные выборы. В случае поддержки КС глава республики сможет подписать соответствующий указ.

Молдавский правозащитник и бывший политзаключенный Павел Григорчук в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Санду специально выдвигала кандидатуры на пост премьер-министра, которые не будут поддержаны большинством депутатов, чтобы избрание правительства не состоялось, и были назначены досрочные выборы парламента.