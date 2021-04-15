Мини-шорты и колготки в сетку: Мадонна в провокационном образе на премьере своего фильма Madame X

Интриговать, поражать, шокировать – естественно для Мадонны. И неважно, который сейчас год на дворе – 1990-ый, когда Луиза Чикконе (настоящее имя певицы) выпустила клип на песню Vogue, или 2021-ый. И если новых хитов от поп-дивы публика ждет с нетерпением, то новыми смелыми модными образами Мадонна радует поклонников регулярно. Вчера певица на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками яркими картинками из свежей фотосессии в total-look от Gucci.

Мини-шорты, жакет и шляпа – все в едином ансамбле, в ярких голубых, розовых, фуксия и желтых тонах и с фирменным принтом бренда дополнили колготки в сетку и грубые ботинки. В этом костюме Мадонна позировала ночью, в разных локациях – в пустом кинозале, на фоне развесистого дерева, на белом шезлонге. Подписчики отметили, что Мадонна в этом образе “роскошная”, “идеальна”, “вечно молодая” “единственная королева”.

Мадонна

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Публикация от Madonna (@madonna)

В видео, которым певица также поделилась с подписчиками, она призналась, что это ее первый выход из дома за последние месяцы – 62-летняя артистка и многодетная мать строго соблюдала режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Исключение она решила сделать только ради премьерного показа своего документального фильма Madame X, в котором рассказывается история ее мирового турне под таким же названием. И хотя в тот вечер фильм смогли посмотреть только 12 человек из-за соображений безопасности, она была очень счастлива.

Музыкальный тур, который лег в основу фильма, был приурочен к выходу ее 14-го студийного альбома Madame X и стартовал в сентябре 2019 года с концерта в Нью-Йорке. Однако уже в ноябре из-за травмы колена ей пришлось отменить три концерта в Бостоне:

Пожалуйста, простите меня за этот неожиданный поворот событий. Мне доставляет тонну радости выступать перед вами каждый вечер, и отмена – своего рода наказание для меня. Боли, которые я сейчас испытываю, нестерпимы. Я должна отдохнуть и следовать указаниям врача, чтобы вернуться и с большей силой продолжать путешествие в рамках Madame X.

К лету 2020 года певица восстановилась и даже приняла участие в протестной акции в Лондоне, хоть и на костылях.