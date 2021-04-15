 

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном, Саша Савельева и другие на показе спортивной коллекции

15.04.2021, 15:22, Разное
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В минувшую среду, 14 апреля, в павильоне “Космос” на ВДНХ прошла презентация новой коллекции Zasport для олимпийской сборной России. Через 100 дней в новых спортивных нарядах наши атлеты отправятся в Токио на XXXII Олимпийские Игры. Место для показа было выбрано неслучайно – так бренд отдал дань недавно прошедшему Дню космонавтики. В этом году исполнилось 60 лет с момента первого полета человека в космос.

В первых рядах по обе стороны от импровизированного подиума были замечены: Сергей Капков, Вячеслав Муругов, космонавт-испытатель Анна Кикина, диктор Анна Шатилова, Ксения Соловьева, олимпийские чемпионы Светлана Хоркина, Екатерина Боброва, блогеры Мария Миногарова, Наталья Якимчик и Марьяна Ро, телеведущие Юлия Барановская, Олимпиада Тетерич и Юлия Шарапова, стилист Влад Лисовец, певицы Саша Савельева и Анита Цой, актриса Агата Муциниеце и многие другие. Также презентацию посетили олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской и сыном Александром и двукратные олимпийские чемпионы в парном катании на льду Татьяна Волосожар и Максим Траньков, которые со дня на день во второй раз станут родителями.

Евгений Плющенко с супругой Яной Рудковской и сыном АлександромТатьяна Волосожар и Максим ТраньковЮлия БарановскаяСаша СавельеваАгата МуциниецеВлад ЛисовецМария МиногароваСветлана ХоркинаЕлена КрыгинаКсения СоловьеваОлег Матыцин и Анастасия Задорина

Анита ЦойАнна ШатиловаСергей КапковАлександра Жаркова

Моделями и спортсменами была продемонстрирована как экипировка, которую получат участники Игр в Токио и члены делегации, так и коллекция для болельщиков с государственной символикой и надписью RUSSIA – в отличие от спортсменов, им не возбраняется обозначать свое гражданство (напомним, в очередной раз наши олимпийцы будут участвовать в Играх под нейтральным флагом). Вдохновением для коллекции послужили российские и японские мотивы: цвета отечественного триколора гармонично смешались в виде веера. А одним их главных элементов коллекции стала надпись TOKYO – специально разработанный шрифт, стилизованный под иероглифы. Всего на подиуме было продемонстрировано 60 элементов экипировки.



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