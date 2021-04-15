Марунич: Терехов – не Кернес, и он скорее похоронит успешный проект своего бывшего шефа
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Досрочные выборы Харьковского городского головы, которые состоятся нынешней осенью, ставят перед главными политическими силами страны “очень непростые задачи”, считает эксперт.
“Перед “Слугой народа” стоит в Харькове непростой выбор. Не выдвигать своего кандидата на выборах мэра второго города страны президентской партии совсем уж несолидно, а достойного кандидата, который, конечно, не выиграет, но хотя бы поборется, у партии [президента Владимира] Зеленского просто нет. Выдвижение очередного “внесистемного неполитика” из числа свадебных фотографов, шоуменов или айтишников гарантирует мизерный результат и удар по имиджу партии в восточном регионе. Сценарий с выдвижением кого-то для галочки и реальной поддержкой админресурсом более-менее удобного для власти кандидата – и.о. мэра Игоря Терехова также заведомо проигрышный. Удара по имиджу все равно не избежать, а Терехов как кандидат очень слаб, что становится сегодня совершенно очевидно, и его поражение вместе с поражением формального кандидата от власти сделает удар по “Слуге народа” еще более болезненным”, – пишет Марунич.
Для “Оппозиционной платформы – За жизнь” ситуация в Харькове складывается тоже срочная, отметил он.
“Как показал результат предыдущей кампании, сильнейший потенциальный кандидат в мэры от ОПЗЖ Александр Фельдман не смог вырвать победу. Ставка на него может закрепить за ОПЗЖ статус второй по влиятельности силы в регионе. ОПЗЖ может попытаться договориться с [бывшим мэром и экс-нардепом] Михаилом Добкиным, который по состоянию на сегодня имеет самые высокие шансы на успех. Но Добкин слишком независим и для него более логичным выглядит не связывать себя с конкретной партией, чтобы не сужать свою электоральную базу”, – убежден автор.
“Европейская солидарность” пятого президента Петра Порошенко может попытаться сделать ставку на бывшую главу ОГА, а сейчас внефракционного нардепа Юлию Светличную, полагает Марунич.
“Для ЕС, у которой в Харькове нет яркого лидера, единственный шанс извлечь выгоду из харьковских выборов – это попробовать примазаться к Юлии Светличной, которая сейчас на подъеме. Но она уже давно дистанцируется от Порошенко и мэрские выборы для нее – отличная возможность еще больше раскрутить собственный проект “Разом”. “Батьківщину” и “Голос” по понятным причинам выносим за скобки”, – написал он.
Марунич считает, что в целом выборы в Харькове – это возможность для региональных партий выйти на новый уровень.
“Впрочем, вряд ли это распространяется на “Блок Кернеса” от которого пойдет нынешний и.о. мэра Терехов. Все уже окончательно убедились, что Терехов – не Кернес, и он скорее похоронит успешный проект своего бывшего шефа. А вот, например, Светличная, если пойдет на выборы, имеет все шансы вывести свою политсилу на новый уровень. Ну и, конечно же, Добкин. Он-то на выборы точно пойдет и имеет все шансы впрыгнуть в большую политику”, – подытожил эксперт.
https://www.facebook.com/zukler.kaput/posts/284850643242650
Контекст:Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19.
61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.
Кернес занимал должность мэра с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).
Теперь обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.
Согласно законодательству, новые выборы в Харькове могли быть назначены либо на последнее воскресенье марта, либо на последнее воскресенье октября. В Офисе президента заявили, что в марте выборы не состоятся из-за “чехарды с документами”. В Верховной Раде объяснили, что не могли назначить выборы раньше, поскольку из Харькова пришли не все необходимые документы. Терехов говорил, что узнал об этом из СМИ.
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