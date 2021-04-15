Марунич: Терехов – не Кернес, и он скорее похоронит успешный проект своего бывшего шефа

Досрочные выборы Харьковского городского головы, которые состоятся нынешней осенью, ставят перед главными политическими силами страны “очень непростые задачи”, считает эксперт.

“Перед “Слугой народа” стоит в Харькове непростой выбор. Не выдвигать своего кандидата на выборах мэра второго города страны президентской партии совсем уж несолидно, а достойного кандидата, который, конечно, не выиграет, но хотя бы поборется, у партии [президента Владимира] Зеленского просто нет. Выдвижение очередного “внесистемного неполитика” из числа свадебных фотографов, шоуменов или айтишников гарантирует мизерный результат и удар по имиджу партии в восточном регионе. Сценарий с выдвижением кого-то для галочки и реальной поддержкой админресурсом более-менее удобного для власти кандидата – и.о. мэра Игоря Терехова также заведомо проигрышный. Удара по имиджу все равно не избежать, а Терехов как кандидат очень слаб, что становится сегодня совершенно очевидно, и его поражение вместе с поражением формального кандидата от власти сделает удар по “Слуге народа” еще более болезненным”, – пишет Марунич.

Для “Оппозиционной платформы – За жизнь” ситуация в Харькове складывается тоже срочная, отметил он.

“Как показал результат предыдущей кампании, сильнейший потенциальный кандидат в мэры от ОПЗЖ Александр Фельдман не смог вырвать победу. Ставка на него может закрепить за ОПЗЖ статус второй по влиятельности силы в регионе. ОПЗЖ может попытаться договориться с [бывшим мэром и экс-нардепом] Михаилом Добкиным, который по состоянию на сегодня имеет самые высокие шансы на успех. Но Добкин слишком независим и для него более логичным выглядит не связывать себя с конкретной партией, чтобы не сужать свою электоральную базу”, – убежден автор.

“Европейская солидарность” пятого президента Петра Порошенко может попытаться сделать ставку на бывшую главу ОГА, а сейчас внефракционного нардепа Юлию Светличную, полагает Марунич.

“Для ЕС, у которой в Харькове нет яркого лидера, единственный шанс извлечь выгоду из харьковских выборов – это попробовать примазаться к Юлии Светличной, которая сейчас на подъеме. Но она уже давно дистанцируется от Порошенко и мэрские выборы для нее – отличная возможность еще больше раскрутить собственный проект “Разом”. “Батьківщину” и “Голос” по понятным причинам выносим за скобки”, – написал он.

Марунич считает, что в целом выборы в Харькове – это возможность для региональных партий выйти на новый уровень.

“Впрочем, вряд ли это распространяется на “Блок Кернеса” от которого пойдет нынешний и.о. мэра Терехов. Все уже окончательно убедились, что Терехов – не Кернес, и он скорее похоронит успешный проект своего бывшего шефа. А вот, например, Светличная, если пойдет на выборы, имеет все шансы вывести свою политсилу на новый уровень. Ну и, конечно же, Добкин. Он-то на выборы точно пойдет и имеет все шансы впрыгнуть в большую политику”, – подытожил эксперт.

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Контекст:Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19.

61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 года. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

Кернес занимал должность мэра с 2010 года. На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, он был переизбран вновь, набрав 60,34% голосов избирателей. Кернеса объявили мэром Харькова без принесения присяги (в это время он лечился в Германии).

Теперь обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Согласно законодательству, новые выборы в Харькове могли быть назначены либо на последнее воскресенье марта, либо на последнее воскресенье октября. В Офисе президента заявили, что в марте выборы не состоятся из-за “чехарды с документами”. В Верховной Раде объяснили, что не могли назначить выборы раньше, поскольку из Харькова пришли не все необходимые документы. Терехов говорил, что узнал об этом из СМИ.

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