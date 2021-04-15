В Украине начали вакцинировать спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры

Спортсменам делают прививки китайской вакциной CoronaVac. Министерство спорта получило от Минздрава 1500 доз вакцины.

“В директивных документах Международного Олимпийского комитета и в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх. Однако мы должны понимать, что это, в первую очередь – безопасность и уважение ко всем окружающим, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ”, – написал Гутцайт.

https://www.facebook.com/vgytzait/posts/10160167804698539

Прививки спортсменам делают в помещении медицинского центра спортивной медицины Министерства молодежи и спорта Украины, пишет hromadske.

Сегодня, 15 апреля, планируют вакцинировать 31 спортсмена: 17 олимпийцев и тренеров из Федерации стрельбы Украины и 14 паралимпийцев – мужскую сборную по голболу и спортсменов по академической гребле. Завтра, 16 апреля, будут вакцинировать еще четырех паралимпийцев в Конча-Заспе.

Первым прививку получил стрелок Александр Петрив. “На вакцинацию нас приглашали добровольно, но я решил, что надо делать прививки, чтобы не подвергать своих коллег опасности во время соревнований”, – сказал он.

Контекст:Олимпийские игры 2020 должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.

Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.

С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С начала кампании вакцинации сделали 419 300 прививки от коронавируса. 15,7 тыс. человек вакцинировали за минувшие сутки.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). До 12 апреля препарат находился на лабораторном контроле, 13 апреля Степанов сообщил о начале вакцинации CoronaVac.

В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. Согласно обновленному в апреле плану вакцинации, более половины взрослого населения Украины должны привиться в текущем году.

Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта.

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