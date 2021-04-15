Пришло время предложений для Украины и Грузии по членству в НАТО – Зеленский

Среди прочего, главы двух стран обсудили вопрос эскалации ситуации на Донбассе, а также практические шаги Украины и Грузии в контексте дальнейшего углубления отношений с Североатлантическим альянсом (НАТО).

“Пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии на получение ПДЧ (плана действий по членству. – “ГОРДОН”) в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважные сегодня”, – подчеркнул Зеленский.

Контекст:Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля 2021 года заявил, что вступление Украины в Альянс является единственной возможностью завершить войну на Донбассе. По словам главы государства, предоставление Киеву плана действий по членству в НАТО стало бы “настоящим сигналом для РФ”. Столтенберг в свою очередь отметил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

В министерстве иностранных дел России заявили, что вступление Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для государственности. Спикер Кремля Дмитрий Песков также говорил, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе. По его словам, присоединение Украины к Альянсу является “неприемлемым для жителей “Донецкой и Луганской народных республик”.

В сентябре 2014 года тогдашний президент Грузии Гиорги Маргвелашвили подтвердил намерение обратиться к Альянсу с прошением о членстве. В ответ в России заявили, что Москва готова принять ответные меры в случае продолжения интеграции Грузии в НАТО. В декабре прошлого года парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО.

В конце 2019 года Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано.

18 марта на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой Зеленский говорил, что Украина сформирует коалицию стран-лоббистов для вступления в ЕС.

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