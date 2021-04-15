 

Мнение: Одобрение налогов, отмена медсправок в школах и выход россиян на биржу

15.04.2021, 15:10, Разное
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1. Казалось бы, люди должны всегда жаловаться на то, что платят слишком много налогов. Даже если налоги составляют 1%, можно требовать снижения налогов до 0% или даже просить замены налогов на пособия. Но Россия особая страна, у нас крайне сознательные граждане. Большинство россиян, наоборот, одобряет нынешний уровень налогов:

https://lenta.ru/news/2021/04/08/nologi/

Большинство россиян, 52 процента, остались довольны нынешним уровнем налогов, описав его как достаточный. Чрезмерным их размер назвали 36 процентов. Такие результаты следуют из опроса ВЦИОМ, на который ссылается РБК.

Меньше всего (49 процентов) устраивает величина налогов респондентов из группы в возрасте 25-34 лет. Россияне старше 60 лет, напротив, куда реже говорят о необходимости их снизить. Такое мнение высказали только 25 процентов.

При этом результаты опроса свидетельствуют, что налоговое бремя, с точки зрения россиян, повысилось.

2. Отличная новость. В стране станет меньше коррупции. Подделать медицинскую справку для школы больше не получится:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6075882e9a79478308f3f344

В Москве в школах и детских садах больше не будут требовать предоставления в печатном виде справок об отсутствии детей по болезни. Об этом сообщил во «ВКонтакте» мэр города Сергей Собянин.

«Знаю, родители давно ждали эту новость: отменяем бумажную медицинскую справку по болезни ребенка для школ и детсадов», — сказал Собянин.

Он пояснил, что столичные власти объединили систему «Московская электронная школа» (МЭШ) с единой цифровой платформой здравоохранения, и информация об отсутствии ученика будет сразу видна учителям и воспитателям.

3. Похоже, финансовые власти поставили задачу вывести всех работающих россиян на биржу:

https://lenta.ru/news/2021/04/07/everybody/

Центробанк допустил выход на биржу всех экономически активных россиян. Такое предположение озвучил замглавы регулятора Владимир Чистюхин, которого цитирует РБК.

«У нас экономически активное население — 74 миллиона человек. Я думаю, что как минимум ровно столько брокерских счетов может быть открыто», — отметил замглавы ЦБ.

По его словам, в настоящее время брокерский счет не воспринимается в качестве «какой-то специальной фишки», а является «инструментом для осуществления тех или иных операций».

Также Чистюхин предположил, что в скором времени брокерские счета будут автоматически открываться всем банковским клиентам. Сейчас наиболее крупными брокерами выступают именно кредитные организации.

С одной стороны, упрощение доступа к биржевой торговле, снижение необходимой для этого бюрократии – это хорошо. С другой стороны, несмотря на рост финансовой грамотности в России, всё ещё есть сомнения в том, что наши граждане смогут грамотно распорядиться своими деньгами, и инвестиции не превратятся в лотерею.

Источник: Место для дискуссий



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