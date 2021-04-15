Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне “кормления завтраками”

Политолог Наталия Елисеева отметила, что поводом для встречи двух президентов стало обострение ситуации в Донбассе. Власти Украины недавно обвинили Россию в усилении военного присутствия на границе. Владимир Зеленский надеется, что переговоры с Эммануэлем Макроном ускорят вступление страны в НАТО.

Эксперт спустила украинского лидера с небес на землю. Елисеева заявила, что лидер Франции принимает коллегу всего лишь для соблюдения дипломатии. По ее словам, Парижу крайне не выгодно сотрудничество с Киевом. “Идет политическая игра”, – объяснила она в комментарии телеканалу “360”.

Елисеева добавила, что Макрон не собирается открыто идти против России. Эксперт предположила, что встреча глав Украины и Франции пройдет на уровне взаимных обещаний, “кормления завтраками”, но ожидать каких-либо больших перемен не стоит. Присоединение к Альянсу маловероятно.

Ситуация в Донбассе ухудшилась в марте-апреле этого года. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил Владимира Зеленского в нарушении Минских соглашений. Он заявил об увеличении числа обстрелов со стороны Украины.

Ранее Владимир Зеленский назвал вступление в НАТО единственным способом положить конец конфликту в Донбассе. Политик также призвал страны, входящие в Альянс, расширить присутствие в Черноморском регионе. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.