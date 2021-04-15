 

Путин поручил разработать методику оценки качества жизни в регионах

15.04.2021, 15:08, Разное
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Улучшение жизни граждан – главное в национальных целях развития государства, сказал президент. По его словам, это касается и больших городов, и малых населенных пунктов.

Путин пообещал оценивать качество жизни максимально объективно. Рейтинг будет составляться на основе мнений людей, в том числе благодаря социологическим опросам, сообщил глава государства в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Президент попросил агентство вместе с комиссией Госсовета по государственному управлению разработать методику рейтинга качества жизни.

“Результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», — сказал глава государства.



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