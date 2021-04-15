Опубликованы новые изображения сравнения iPhone 12 Pro, iPhone 13 и iPhone 13 Pro

В Сети опубликовали новые изображения iPhone 12 Pro, iPhone 13 и iPhone 13 Pro. В новом поколении смартфона от Apple уменьшен вырез «моноброви» и изменено расположение датчиков изображения.

С момента выхода первой модели iPhone в 2007 году он приобрел невероятную популярность у покупателей, а его презентация неизменно привлекает внимание всего мира. С таким же энтузиазмом поклонники продуктов американской корпорации ждут официальную информацию и инсайды о грядущих новинках. В Сети появились первые изображения для сравнения новинки, продажи которой начнутся через полгода, и аппаратов прошлого сезона.

Блогеры, регулярно освещающие новости технологий, обнародовали рендеры базового iPhone 13 и его Pro-версии, а также iPhone 12 Pro. По приведенным изображениям можно заметить изменения в дизайне и оснащении аппаратов. Так, пресловутый вырез-челка в новом гаджете 2021 года станет существенно меньше. Сохранив свою ширину, он стал короче, что поможет пользователю разместить на дисплее больше ярлыков программ. Вырез в центральной верхней части экрана станет ощутимо меньше, по бокам чёлки появится дополнительное пространство для ярлыков приложений. Такая трансформация экрана стала возможной, как утверждают инсайдеры, за счет перемещения отверстия громкоговорителя ближе в сторону верхней кромки девайса.

Кроме того, производитель перешел на технологию Direct ToF (D-ToF). В iPhone 13 и iPhone 13 Pro останется все тот же квадратный с закругленными углами блок основной камеры. Однако его объективы и вспышка поменяли свое расположение, поэтому фанаты товаров от Apple сразу узнают новинку. Вся линейка тринадцатого поколения iPhone также получит экранные LTPO-панели, поддерживающие адаптивную частоту обновления изображения, при этом максимальный ее показатель достигает 120 Герц. Мощность и быстродействие гаджету обеспечивает однокристальная система Apple A15 Bionic. Коммуникации аппарата дополняет модуль для работы с Wi-Fi 6E.

По информации Мин-Чи Куо, аналитика TFI Securities, в iPhone 13 и iPhone 13 Pro подэкранную систему камер Face ID еще не установят. Такая возможность появится не ранее, чем в 2023-м. При этом у блогера есть данные и об уже следующем, четырнадцатом «яблочном» смартфоне, его специалисты американской корпорации оснастят камерой на 48 миллионов пикселей оптического формата 1/1,3 дюйма. Остальные детали выхода новинки текущего года станут известны уже в сентябре, во время традиционной презентации.

Источник: www.ixbt.com