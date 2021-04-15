Смотрите, что у меня есть! – Личное мнение

Я долго думала и знаете, что решила? Человек — звучит, конечно, гордо, но у любого человека должна быть любовь.

Любить иных — тяжёлый крест, поэтому любить нужно питомца. Подумала я так и посмотрите, кто у меня есть!



Фото: Моё

Нет, ну а что, и похвастать нельзя? Имею право.

Не призываю следовать моему примеру — напротив, если вы не готовы любить, ухаживать, заботиться о ком-то, то лучше не надо, пожалуйста. Видела много таких несчастных — заведут собачку или котика, а потом — в лучшем случае выбросят.

Иметь в доме друга должно быть не импульсивным решением, а взвешенным. Вы должны понимать, что это не сорняк, который сам растёт.

К счастью, сегодня это вовсе несложно — меня всегда останавливало от собаки или кота в доме необходимость вовремя его накормить и напоить.

Что я сделала?

Купила несколько недорогих современных устройств Petoneer.

Первое и главное: Умная кормушка.

Ушла на весь день? Собакен накормлен. Есть версия без камеры Nutri Feeder и с камерой Nutri Vision Feeder — у меня с камерой, на всякий случай.

Кормушка подходит для кошек и собак маленьких и средних пород, приученных к сухому корму.

При помощи приложения, если я, например, в спортзале или на велике, могу дистанционно не только накормить собаку, но и вообще контролировать его режим питания. Впрочем, ещё проще установить расписание автоматического порционного кормления.

Одна порция — 10-12 грамм. Настроила необходимое количество порций с любым интервалом и готово!

На корпусе есть и специальная кнопка для мгновенной выдачи корма. Ваш лучший друг точно в назначенное время получит еду, а вы — уведомление на свой смартфон.

Что примечательно, запасы корма большие. Хватит на 1-2 недели, а если подойдут к концу, кормушка пришлет push-уведомление в приложении и загорится красный индикатор на самом устройстве.

С кормушкой Petoneer Nutri Vision Feeder — это версия с камерой — я не только вижу собакена, но и благодаря двусторонней аудиосвязи могу позвать его к кормушке.

С котами такое проходит? Они бегут есть, если их зовут? Хотя, должны — они тоже умные.

Погнали дальше — питомца следует не только кормить, но и поить. В умной поилке-фонтане Petoneer Fresco Ultra вода проходит трехступенчатую систему фильтрации.

Она очищается от частиц мусора, хлора, органики, а также от солей жесткости — последний момомент особенно важен в Москве и области, вода очень жёсткая. Ультрафиолетовая лампа, установленная внутри, обеззараживает воду, уничтожая бактерии. Объём резервуара 2 литра, чего хватит надолго — умная поилка тоже разработана для кошек и собак маленьких и средних пород.

Обратите на это внимание, так как крупной собаке может не хватить объёма.

Поилка тоже управляется с помощью приложения. Можно настраивать график работы устройства и оценивать качество воды в режиме реального времени. Приложение будет напоминать вам о необходимости долить воду, заменить фильтр или почистить насос.

Если нужна версия попроще, есть поилка Fresco Mini Plus без ультрафиолетовой лампы.

Следующее устройство кто-то назовёт излишеством, но это буду не я. Я уверена, что оно с нашей экологией необходимо.

Это — умный воздухоочиститель Petoneer AirMaster, который очистит воздух и устранит неприятные запахи.

5-ступенчатая система очистки включает в себя 3 фильтра, ионизатор и ультрафиолетовую лампу. Он улавливает частицы пыли и шерсти, поглощает газы и неприятные запахи, борется с бактериями и образованием плесени внутри.

У устройства есть разные режимы (Fresh, ночной режим, режим озонирования).

Один из режимов — озонирование помещения в течение часа. Так как при озонировании находиться рядом с устройством нельзя, при появлении человека или питомца, датчики устройства засекут движение и автоматически переведут очиститель в стандартный режим Fresh.

Управляется устройство через приложение Petoneer или с помощью панели на самом очистителе — можно настроить расписание работы, выбрать или сменить режим, посмотреть, когда пора менять фильтр или заблокировать кнопки на самом устройстве.

Очиститель компактный и отлично впишется в любой интерьер. Как результат — никакого запаха.

Держите промокод на скидку, и хорошо ухаживайте за своими питомцами. Хотите свалить на майские? Уезжайте спокойно — устройства Petoneer позаботятся не хуже вас о вашем любимке!

Впрочем, я показала вам только то, что пока сама купила. Помимо этих гаджетов у Petoneer есть умные игрушки для кошек, устранитель запахов и УФ-стерилизаторы. По промокоду МИРО вы получите скидку 20% которая будет действовать до 15 мая 2021 на весь ассортимент на официальном сайте Petoneer.ru, ловите момент!

Есть у вас друг дома? Собака? Кот? Хотите завести? Что останавливает?

—