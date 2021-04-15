Помощник Байдена подтвердил планы США ввести санкции против России

Президент США Джо Байден объявит в четверг о пропорциональных мерах в отношении России, сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

«То, о чем президент Байден объявит сегодня, – это, мы считаем, пропорциональные меры, направленные на защиту американских интересов, включая (ответ на) кибератаки и вмешательство в выборы», – сказал Салливан, слова которого приводит на своей странице Twitter корреспондент канала CNN Кэйтлен Коллинс.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает санкционные устремления Вашингтона и ответит на них по принципу взаимности, чтобы наилучшим образом обеспечить свои интересы.

По данным СМИ, новые санкции Вашингтона в отношении Москвы запретят финансовым учреждениям США покупать новый госдолг напрямую у Банка России, российского Минфина и ФНБ, однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

В то же время агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что США введут санкции против приблизительно 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов из-за приписываемых Москве вмешательства в выборы и кибератаки через SolarWinds. Как информирует телеканал CNN, США уже в четверг планируют объявить о высылке российских дипломатов из Вашингтона и Нью-Йорка.