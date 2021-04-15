Полина Гагарина воссоединилась со своим бывшим мужем Дмитрием Исхаковым ради дочери

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков впервые замечены вместе после развода. Певица и ее бывший муж в теплый весенний день отправились на прогулку в столичный зоопарк вместе с 3-летней дочерью Мией. Оба опубликовали в сторис в Instagram почти одинаковые видео. На них маленькая Мия у вольера с павлином ждет, пока птица распустит свой красивый хвост. Лицо девочки родители скрывают от общественности и ребенка публике не показывают, поэтому, если и снимают видео или фото, то всегда со спины. Этот раз не стал исключением.



Судя по всему, бывшие супруги провели вместе почти весь день. Если смотреть сторис Дмитрия, то понятно, что прогулкой по зоопарком эта среда не закончилась. После девочку отвели в гончарную мастерскую, где Мия собственноручно слепила блюдо.

Напомним, 34-летняя Полина Гагарина и 42-летний Дмитрий Исхаков поженились в 2014 году, первое совместное интервью о своих отношениях они тогда же дали HELLO!. Спустя три года у пары родилась дочь, которую родители назвали Мией. Полина была для Дмитрия музой, он – ее любимым мужчиной и личным фотографом. Но в прошлом году пара распалась – супруги подали на развод. С тех пор ни Полина, ни Дмитрий никаких подробных комментариев по теме личной жизни не давали.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков

В этом марте Исхаков обмолвился в интервью, что отношения с бывшей супругой сложные и общаются они только по вопросам, связанным с общим ребенком. Дмитрий также добавил, что сейчас его сердце занято. Полина Гагарина же хранит абсолютное молчание. Напомним, певица дважды была замужем. В первом браке с актером Петром Красиловым, который распался в 2010 году, Полина родила сына Андрея, которому в этом году исполнится 14 лет.