КГБ порожняк не гонит

Что известно о похищении двух белорусских жителей в Москве.

11 апреля белорусский политолог и медиаконсультант Александр Федута, с февраля находившийся в Москве, перестал выходить на связь. В тот же день исчез адвокат Юрий Зенкович, житель Беларуси и США, приехавший в Москву на несколько дней.

Похищенный белорусский политолог Александр Федута. Фото: facebook.com

12 апреля его жена Марина Шибко вылетела в Москву. Подала в полицию заявление об исчезновении человека, обзвонила морги и больницы. Никаких следов мужа ни в полиции, ни в больницах, ни в моргах не обнаружила. В квартире, которую снимал Александр, тоже было пусто. А 13 апреля КГБ Беларуси неожиданно заявил, что Федута задержан в порядке статьи 108 УПК («непосредственно возникшее подозрение в совершении преступления») и находится в СИЗО КГБ. То есть двое суток, пока родственники Федуты сходили с ума и звонили в московские морги, а белорусские медиа и телеграм-каналы заявляли об исчезновении человека, кагэбэшники прекрасно знали, что он жив. И где он находится, тоже знали.

Марина узнала об аресте мужа позже, чем государственное информационное агентство БелТА, которому КГБ дал комментарий о задержании Александра. Кстати, из того комментария следует, что по тому же делу (его содержание и статья обвинения пока неизвестны — КГБ, как обычно, туманно обещает сообщить подробности позже) задержан и руководитель партии БНФ (Белорусского народного фронта) Григорий Костусев. Тот был задержан у себя дома в Шклове, что в Могилевской области, и тоже доставлен в СИЗО КГБ.

Еще один белорус, Юрий Зенкович, тоже исчез в Москве 11 апреля. Он находился там в деловой поездке и жил в гостинице Nordic Rooms Hotel. Жена Зенковича Елена Денисовец узнала о том, что муж уже не в Москве, а в СИЗО КГБ, 13 апреля. Ей позвонил государственный адвокат Павел Ульянцев и сообщил, что его назначили защищать ее мужа, что хорошо бы оплатить его услуги и что муж уже два дня не в Москве, а в тюрьме в Минске. «Его забрали белорусские спецслужбы из Москвы», — сказал адвокат.

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Елена Денисовец возмутилась: они что, ворвались в чужую страну и похитили человека? Ульянцев ответил, что не может говорить с ней на эту тему.

Адвокат Юрий Зенкович. Фото: svaboda.org

Елена рассказала белорусской службе «Радио Свобода» (Минюст РФ внес «Радио Свобода» в список СМИ-«иноагентов». — Ред.), что позвонила в московскую гостиницу, где останавливался Юрий, и поговорила с менеджером. Та видела, как люди в штатском скрутили Зенковича возле гостиницы и затолкали в машину. Они помахали какими-то «корочками» и крикнули, что забирают подозреваемого в терроризме. Потом еще двое зашли в номер и забрали его вещи.

Юрий Зенкович уехал в США в 2007 году. Там получил адвокатскую лицензию, жил в Хьюстоне, но постоянно приезжал в Беларусь. Прошлым летом во время протестов был арестован на 10 суток. Одна из последних записей на его странице в фейсбуке 22 марта: «С сегодняшнего дня начинается формирование дружин народной самообороны».

Александр Федута в СИЗО КГБ не был 10 лет. В прошлый раз его задержали 19 декабря 2010 года после президентских выборов, на которых он работал в штабе кандидата Владимира Некляева, Александр находился в СИЗО КГБ до 7 апреля 2011 года. Сначала его, как всех арестованных после выборов, обвиняли в организации массовых беспорядков (от 5 до 15 лет лишения свободы), а потом переквалифицировали обвинение на «организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок» (до 3 лет лишения свободы). В суде Федута получил два года условно — так что, можно сказать, отделался легким испугом.

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Судя по тому, что происходит в Беларуси сейчас, обвинение может быть любым: от массовых беспорядков до измены Родине.

А началось все с Дмитрия Болкунца. В недавнем интервью «Новой» он рассказывал, как, узнав о возбуждении уголовного дела в Беларуси по статье «оскорбление президента» решил не дожидаться, пока белорусская прокуратура пришлет в Москву документы об экстрадиции, и уехал из России. Это было в конце марта. А буквально на следующий день после того, как Болкунец оказался в безопасности в Европе, бывший офицер спецподразделения «Алмаз» Игорь Макар заявил: от своих источников в Минске он получил информацию о том, что за Болкунцом в Москву отправлена группа захвата. Его должны были похитить и тайно вывезти в Минск.

Политолог Дмитрий Болкунец. Фото: politobzor.net

Но тогда можно предположить, что та самая группа, не обнаружив Болкунца в Москве, похитила и вывезла Федуту и Зенковича. Несколько дней на подготовку новой спецоперации, выяснение местонахождения и маршрутов передвижения новых объектов — и пожалуйста, вернулись не с пустыми руками. Вполне возможно, что, узнав об отъезде Болкунца и доложив в Минск, эти неизвестные в штатском получили приказ хватать других, чтобы порожняком целую группу захвата не гонять и зазря государственный бензин не жечь. Рачительно сработали, ничего не скажешь. Крепкие хозяйственники.

Ирина Халип

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