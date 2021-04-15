 

К “красной” зоне относятся 13 регионов Украины – данные Минздрава

15.04.2021, 14:18, Новости дня
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К “красному” уровню эпидемической опасности относятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Три области – Ивано-Франковская, Закарпатская и Херсонская – в “желтой” зоне, остальные регионы – в “оранжевой”.

Инфографика: moz.gov.ua

Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом в 60 на 100 тыс. населения не превышен только в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Херсонской.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 15 апреля коронавирус в Украине подтвердили у 1,9 млн случаев, умерло 38,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 1,5 млн человек.
2 апреля в Украине был зафиксирован рекорд по количеству случаев COVID-19 – 20 341 новый случай.
14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что эпидемия коронавируса в Украине идет на спад. По его словам, на прошлой неделе было госпитализировано на 2 тыс. пациентов меньше, чем на позапрошлой.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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